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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan Şuşa'ya ziyaret

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) 3. Genel Konferansı için Azerbaycan'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, katılımcı diğer üst düzey yetkililerle Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'ya ziyarette bulundu.

AA18 Mayıs 2022 Çarşamba 15:15 - Güncelleme:
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Azerbaycan Milli Meclisi'nin organize ettiği seyahatte, Şentop'un yanı sıra Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Pakistan Milli Meclis Başkanı Raja Pervaiz Ashraf ile Tacikistan Meclis Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda da yer aldı.

Başkent Bakü'den, Ermeni işgalinin sonlandırılmasının hemen ardından inşasına başlanan ve açılışı 26 Ekim 2021'de yapılan Fuzuli Havalimanına uçakla giden Şentop ve diğer yetkililer, Fuzuli'den yeni yapılan Zafer Yolu ile tarihi kent Şuşa'ya ulaştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov, Şentop ve beraberindekilere kentin özgün mimari tarzı ile Azerbaycan halkının milli, kültürel mirası hakkında bilgi verdi.

Şentop ve diğer yetkililer, Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da şehir meydanını, kaleyi, Şair Hurşitbanu Hatavan'ın evini, Şair Molla Penah Vagif'in türbesini, Cıdır Ovası'nı ve camileri ziyaret etti.

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