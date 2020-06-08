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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan Yassıada açıklaması: Mağdurlar tazminat alabilecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yassıada kararlarının yok sayılarak mağdur ailelere maddi manevi tazminat hakkı doğmasının sağlanacağını açıkladı.

08 Haziran 2020 Pazartesi 17:05 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 17:25
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, A Haber gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

YASSIADA KARARLARI NE OLACAK?

Adı mahkeme olan yapı ile ilgili hukuken sıkıntı var. Mahkemenin kararlarında tartışma konusu var. Haksızlıkların giderilmesi için birçok adım atılmış. Mahkemenin kuruluşunu sağlayan kanunun kaldırılması söz konusu.

YASSIADA KARARLARI YOK SAYILIYOR

Milletin iradesine yönelik darbeye karşı tavır ortaya konuluyor. Yeni düzenlemeyle mağdurların ailelerine tazminat hakkı geliyor.

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