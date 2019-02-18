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TBMM Başkanı Binali Yıldırım’dan ‘veda yemeği’

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleriyle yemekte bir araya gelecek. Yıldırım, bugün saat 20.00’de TBMM Tören Salonu’nda geçmiş dönem TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleri onuruna yemek verecek.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Meclis Başkanı olarak 12 Temmuz 2018’de seçilen Yıldırım’ın, bugün istifa ederek 7 aydır sürdürdüğü görevine veda etmesi bekleniyor. 

YENİ BAŞKAN 24 ŞUBAT’TA SEÇİLECEK 

Yıldırım’ın, istifa dilekçesini Meclis Başkanlığına sunmasının ardından Meclis Başkanı seçilinceye kadar olan süre içinde, TBMM Başkanvekilleri arasında en yaşlı olan Celal Adan, “Başkan Vekili” sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olacak. TBMM İçtüzüğü uyarınca, Meclis Başkanı adayları, Meclis üyeleri içinden, TBMM Başkanı’nın istifası sonrasında Genel Kurulun toplandığı günden itibaren 5 gün içinde Başkanlık Divanı’na bildirilecek. TBMM Başkanlığı için adaylık başvurularının sona erdiği günün ertesinde Genel Kurul, Başkan seçimi için toplanacak. Planlanan takvime göre, 24 Şubat Pazar günü 29. TBMM Başkanı seçilecek.

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