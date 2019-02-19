TBMM Başkanlığına 7 ayda bin 561 yasa teklifi sunuldu

TBMM'nin 27. Dönemi'nin ilk 7 ayında, Meclis Başkanlığına bin 561 kanun teklifi sunuldu, 16 kanun kabul edilerek yasalaştı.

Meclisin 27. Dönem Yasama Faaliyet Raporu'na göre, TBMM Başkanlığına, 7 Temmuz 2018-15 Ocak 2019 tarihleri arasındaki yaklaşık 7 aylık sürede 49'u anlaşma, 1'i Bütçe Kanunu olmak üzere bin 561 yasa teklifi sunuldu. 20 kanun teklifi iade edilirken, komisyona havale edilen bin 461 kanun teklifinden 38'i ilgili komisyonlarda görüşülerek Genel Kurul gündemi alındı. Üçü uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin olmak üzere, 16 kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.

YASAMA DOKUNULMAZLIKLARI

Meclise, 26. Dönem'den, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 253 Başbakanlık Tezkeresi 27. Dönem'e devredildi. Yeni dönemde Meclis'e bu kapsamda 195 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ulaştı. Toplam 448 tezkere Karma Komisyona gönderildi.

26. Dönemi'den intikal eden 268 Kanun Hükmünde Kararname ilgili komisyonlara havale edildi. Ayrıca 27. Dönem'in başında devam eden yetki kanunu kapsamında, 5 olağan Kanun Hükmünde Kararname daha Başkanlığa sunuldu ve komisyonlara gönderildi.

Komisyonlarda, toplam 273 Kanun Hükmünde Kararname bulunuyor.

TBMM Başkanı'na bu dönemde 46 yazılı soru önergesi yöneltildi. Bunlardan 30'u süresi içinde cevaplandırıldı, 3 soru önergesinin süresi içinde cevaplandırılmadığı Gelen Kağıtlarda ilan edildi. 13 soru önergesinin yanıtlanmasına ilişkin işlemler sürüyor.

Yeni yasama döneminde 837 Meclis araştırması önergesi verildi. Bunlardan 2'si mükerrer olduğundan işleme konulmadı, 26'sı ise Anayasa ve İçtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade edildi.

BİN 136 SAATLİK MESAİ

TBMM Genel Kurulunda, 27. Dönem'de 63 birleşim, 37 oturum gerçekleştirdi. Birleşimlerde toplam 519 saat 26 dakika çalışma yürütüldü ve bu çalışmalarda 30 bin 102 sayfa tutanak tutuldu.

27. Dönem'de tutanak tutulması istenen ihtisas komisyonları ve Meclis araştırması komisyonlarında 513 saat 54 dakika çalışma yapıldı. Bu çalışmalarda 9 bin 258 sayfa tutanak tutuldu.

Yeni dönemde Genel Kurul, komisyonlar ve diğer görevlerde bin 136 saat 29 dakika çalışıldı ve 40 bin 367 sayfa tutanak tutuldu.