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Politika

TBMM Başkanvekili Bozdağ: Serdar Sertçelik tarafından ortaya atılan iddialar apaçık bir iftiradır

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü elebaşlarından olan ve Macaristan'da yakalanan Serdar Sertçelik'in iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu. Bozdağ, 'Hakkımdaki iftiraların araştırılması ve müfterilerin cezalandırılması için avukatım aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum' dedi.

AA12 Temmuz 2024 Cuma 12:16 - Güncelleme:
TBMM Başkanvekili Bozdağ: Serdar Sertçelik tarafından ortaya atılan iddialar apaçık bir iftiradır
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Bozdağ, sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde yer alan iddialarla ilgili açıklamada bulundu.

Bozdağ, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü elebaşlarından olan, kırmızı bültenle aranan ve Macaristan'da yakalanan Serdar Sertçelik'in iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan haberlerde yer alan Ayhan Bora Kaplan dosyasının gizli tanığı Serdar Sertçelik tarafından ortaya atılan iddialar, şahsıma yapılmış apaçık bir iftiradır. Buradan açıkça ilan ediyorum; bu iftiranın doğru olduğunu kim ispat ederse, sahip olduğum tüm malvarlığımı ona hibe etmeyi, saygın Türk kamuoyu önünde taahhüt ediyorum. Hakkımdaki iftiraların araştırılması ve müfterilerin cezalandırılması için avukatım aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Abdestimizden şüphemiz yok, hiçbir vakitte olmadı, elhamdülillah" dedi.

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