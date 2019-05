TBMM Başkanvekili Celal Adan: 31 Mart'ta şaibenin yapıldığı belli

"YÜKSEK SEÇİM KURULU´NUN KARARI TARTIŞILAMAZ"

MHP Milletvekili Celal Adan, dün akşam partisinin Sultangazi İlçe Başkanlığınca düzenlenen "Beka için milli karar, cumhur için istikrar" temalı iftar programına katıldı.

Adan, Yüksek Seçim Kurulu (YSK)´nın doğru bir karar verdiğini söyledi. Adan, "10 milyonun üzerinde bir seçmeni olan millettin iradesine başvurmak doğru bir işlemdir. Doğru bir iştir. Bir bunalım vardı. Bu bunalımı tekrar milletin iradesi ile çözme noktasındaki iradeyi büyük saygı ile karşılamak gerekir. Yani 10 milyonun üzerinde seçmene başvurarak tekrar İstanbul´u yönetecek olan belediye başkan adayının seçilmesinden mutluluk duymaktayız. Milletimiz en iyi kararı verecektir. Bu demokrasimizin gücünü ortaya koymaktadır. 31 Mart´ta bir şaibenin yapıldığı belli. 28 binden 13 bine düşmesi şaibenin en büyük delili olarak karşımıza çıkmakta. Bizim, sizin, herhangi birisinin bu konuyu artık tartışmaması lazım. Neden, çünkü Yüksek Seçim Kurulu´nun kararı tartışılamaz. Mahkeme kararını vermiştir. Şimdi mahkemeyi de fazla yıpratmayalım. YSK´nın kararlarına itiraz söz konusu değildir. Bu anayasal bir haktır. Bu bakımdan YSK´nın almış olduğu karara saygı duymak ve İstanbul´u yönetecek olan değerli belediye başkanını İstanbullular seçecektir. Ve görecekseniz çok daha hayırlı bir sonuç çıkacaktır" dedi.

"MİLLETİMİZ YILDIRIM´IN BİRİKİMLERİNDEN İSTİFADE ETME NOKTASINDA BİR KARAR VERECEKTİR"

İstanbul´un dünyanın en önemli illerinden biri olduğunu belirten Adan, Cumhur İttifakı´nın İBB adayı Binali Yıldırım´ın iyi yetişmiş bir mühendis, vizyon sahibi ve İstanbul´u çok iyi tanıyan bir aday olduğunu söyledi. Adan, "İstanbul bizim tarihimizde önemli bir yerdir. İslam medeniyetinin önünü açmış bir büyük ilimizdir. Fatih Sultan Mehmet´in milletimize bağışladığı, aldığı İstanbulumuzun çok iyi yönetilmesi lazım. Ben TBMM Başkanvekili olarak Binali Bey ile çalıştım. Yakın bir mesaimiz oldu. Binali bey iyi yetişmiş bir mühendis ve gerçekten vizyon sahibi, İstanbul´u çok iyi tanıyan bir aday. Dolayısıyla inanıyorum ki, İstanbullu hemşerilerimiz Binali beyin birikimlerinden istifade etme noktasında bir karar vereceklerdir. Milletimizin PKK´nın şımarıklarını durduracağını, PKK´nın işbirlikçilerine ders vereceğini görüyorum" diye konuştu.

Celal Adan, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey, Türk milliyetçiliğinin lideridir. MHP Türk milletinin teminatıdır. MHP´nin liderine PKK ile ilgili veya PKK liderleri ile ilgili yakıştırmalar son derece ayıp yakıştırmalardır. MHP´nin iktidarında, MHP´nin var olduğu yerde PKK´nın nefesi her zaman kesilir. Kesiliyor da şu anda. Dolayısıyla onları muhatap bile almak doğru değil" dedi.

"TÜRKİYE DÜNDEN DAHA GÜÇLÜDÜR, DAHA BÜYÜKTÜR"

Türkiye´nin her zaman beka probleminin birinci önceliği olması gerektiğine vurgu yapan Adan, şöyle devam etti: "Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti, devlet olarak Afrin´e girmemiş olsaydı, 7 bin 8 bin silahlı terör örgütünü tasfiye etmemiş olsaydı bugün Türkiye´de seçimi yapamaz olabilirdik. Hatırlayın Taksim´de, Sultanahmet´te, Ankara Gar´da, otellerimizde patlatılan bombaları. Dolayısıyla Türkiye çok ciddi bir karar almış, Afrin´e girmiştir. Ama Afrin´e girerken PKK´lılar, `Afrin´e girmeyin. Afrin´e niye giriyorsunuz?´ dediklerinde, Cumhuriyet Halk Partisi de 'Afrin´e girmeyin' diyordu. Oysa Türk devleti, Türk milleti 15 Temmuz´dan sonra Cumhur İttifakı adı altında Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız ile birlikte oluşmuş olan bu birliktelik, Afrin´e girmiş, Türkiye´yi tehdit eden teröristlerin hendeklerini başlarına yıkmıştır. Türkiye dünden daha güçlüdür, daha büyüktür. Ama her zaman Türkiye´nin beka problemi ile ilgili birinci önceliği olmalıdır. İşte sınırlarımız kaynıyor. Dışarıda 4 bin, 5 bin TIR PKK´lılara silah veriliyor. Türkiye Cumhuriyeti´nin Cumhurbaşkanı Almanya´da Türkleri toplayıp toplantı yapamazken, PKK terör örgütü toplantı yapmaktadır. 15 Temmuz´da TBMM´yi bombalayan, askeri karargahlarımızı bombalayan, MİT´i bombalayan, devleti çökerten FETÖ Lideri Amerika´da keyif çatmaktadır. Tüm bunlar bizim ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koymaktadır. Milletimiz çok büyük bir teveccüh göstermektedir. Bugün Türkiye Milliyetçi Hareket Partisi´nin ortaya koyduğu endişeleri tamamen kucaklamakta ve o endişelere hak vermektedir. Bu da Türkiye´nin geleceğinin daha güçlü ortaya koymaktadır. Önümüz daha iyi olacaktır. Türkiye güçlüdür. Her problemi çözecektir."