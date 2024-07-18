TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Charles Flanagan ile bir araya geldi

Oktay, Meclis'teki görüşmede yaptığı açıklamada, ziyaretin, bölgede ve tüm dünyada çok sayıda krizin ve yapısal dönüşümlerin gerçekleştiği bir dönemde gerçekleştiğini ifade etti.

Fuat Oktay, "Böyle bir ortamda iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin nasıl güçlendirileceği ve derinleştirileceği konusunda düzenli görüş alışverişinde bulunmak önemli." dedi.

Türkiye ve İrlanda arasındaki dostluk ilişkilerinin önemine işaret eden Oktay, İrlanda halkının bağımsızlık mücadelesi ile Kurtuluş Savaşı'nın aynı dönemde gerçekleşmesi ve bu mücadeleler sırasında İrlanda Meclisi ile TBMM'nin birbirlerini "Kurucu Meclis" olarak tanımasının, ender rastlanan dayanışma örneklerinden biri olduğunu söyledi.

İrlanda ile bütün alanlarda iyi ilişkiler kurmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Oktay, "Diyaloğumuzu her seviyede sürdürmeye büyük önem veriyoruz. Parlamenter diplomasi, günümüz uluslararası ilişkilerinin yürütülmesinde en önemli ayaklardan biri haline gelmektedir. Parlamentolar arasındaki ilişkilere, karşılıklı anlayışın artırılması ve deneyimlerin paylaşılması için büyük önem veriyoruz." görüşünü paylaştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, İrlanda'ya yaptığı ziyaretinin ardından iki ülke parlamentoları arasında dostluk grubunun kurulmasını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Oktay, "Bugün ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerimizin yanı sıra Gazze ve Ukrayna'daki gelişmeler gibi uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunabileceğiz. Ülkelerimiz arasındaki üst düzey temasların önümüzdeki dönemde yoğunlaşacağını ümit ediyoruz." diye konuştu.

İrlanda Meclisi Dışişleri ve Savunma Ortak Komisyonu Başkanı, İrlanda-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Charles Flanagan da görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ile İrlanda arasındaki ilişkileri ikili düzeyde güçlendirmek için burada olmaktan memnuniyet duyduklarını vurgulayan Flanagan, "Bölgelerimizde belirsizliğin ve tehlikenin olduğu bir döneme doğru giderken ne yapabileceğimizi görüşmenin önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.