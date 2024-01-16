İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2024 Salı / 6 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1062
  • EURO
    32,7685
  • ALTIN
    1972.8
  • BIST100
    8016.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Radman ile görüştü
Politika

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Radman ile görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Radman ile görüştü.

AA16 Ocak 2024 Salı 16:57 - Güncelleme:
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Radman ile görüştü
ABONE OL

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile görüştü.

Oktay, Meclis'te gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Hırvatistan arasında üst düzeyde seyreden ilişkileri her geçen gün geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Hırvatistan'ın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Türkiye'nin yanında yer aldığını dile getiren Oktay, Radman'ın depremden etkilenen Adıyaman'ı da ziyaret edeceğini söyledi.

Oktay, görüşmede Bosna-Hersek, Balkanlar ve Ortadoğu'daki gelişmeleri ele alacaklarını kaydetti.

Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.