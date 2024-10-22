İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2024 Salı / 19 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2392
  • EURO
    37,037
  • ALTIN
    3014.98
  • BIST100
    8854.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Türkmenistan heyetini ağırladı
Politika

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Türkmenistan heyetini ağırladı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Türkmenistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti ile bir araya geldi.

AA22 Ekim 2024 Salı 16:56 - Güncelleme:
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Türkmenistan heyetini ağırladı
ABONE OL

Oktay, Meclis'te gerçekleşen görüşmede, Türkmenistan heyetini Ankara'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini söyleyen Oktay, Türkmenistan'ın başarılarını Türkiye'nin başarıları gibi gördüklerinin altını çizdi.

Oktay, Türkiye ile Türkmenistan'ın son dönemlerde artan düzeyde üst düzey resmi temaslarının bulunduğuna işaret ederek, ilişkilerde yakalanan ivmeden de memnuniyet duyulduğunu dile getirdi.

Türkmenistan tarafından Türkiye'ye yapılan üst düzey ziyaretlerden örnekler veren Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Türkmen Halkının Fahri Aksakalı" ünvanının tevcih edildiğini hatırlattı.

Oktay, parlamenter diplomasinin de iki ülke ilişkilerinde önemli olduğunu kaydederek, gelecek dönemde Türkiye'de yapılması planlanan Türk Devletleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları 2. Toplantısı'nda Türkmenistan'ı görmekten mutluluk duyacaklarını söyledi.

İki ülkenin ekonomik alanda da ilişkilerini geliştirmekte kararlı olduğunu vurgulayan Oktay, iki ülke liderleri tarafından belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma yolundaki karşılıklı girişimlerin meyvelerini vermekte olduğunu belirtti.

Türkmenistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Yusupguly Eshayev de ağırlama için teşekkür etti.

Eshayev, iki ülke arasındaki köklü ve ortak bağlara dikkati çekerek, Türkiye'nin Türkmenistan'ı tanıyan ilk devlet olduğunu hatırlattı.

Ülkesinden Türkiye'ye yapılan üst düzey ziyaretlere değinen Eshayev, "iki devlet, bir millet" sloganını anımsattı.

Görüşme, basına kapalı devam etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.