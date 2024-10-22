TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Türkmenistan heyetini ağırladı

Oktay, Meclis'te gerçekleşen görüşmede, Türkmenistan heyetini Ankara'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini söyleyen Oktay, Türkmenistan'ın başarılarını Türkiye'nin başarıları gibi gördüklerinin altını çizdi.

Oktay, Türkiye ile Türkmenistan'ın son dönemlerde artan düzeyde üst düzey resmi temaslarının bulunduğuna işaret ederek, ilişkilerde yakalanan ivmeden de memnuniyet duyulduğunu dile getirdi.

Türkmenistan tarafından Türkiye'ye yapılan üst düzey ziyaretlerden örnekler veren Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Türkmen Halkının Fahri Aksakalı" ünvanının tevcih edildiğini hatırlattı.

Oktay, parlamenter diplomasinin de iki ülke ilişkilerinde önemli olduğunu kaydederek, gelecek dönemde Türkiye'de yapılması planlanan Türk Devletleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları 2. Toplantısı'nda Türkmenistan'ı görmekten mutluluk duyacaklarını söyledi.

İki ülkenin ekonomik alanda da ilişkilerini geliştirmekte kararlı olduğunu vurgulayan Oktay, iki ülke liderleri tarafından belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma yolundaki karşılıklı girişimlerin meyvelerini vermekte olduğunu belirtti.

Türkmenistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Yusupguly Eshayev de ağırlama için teşekkür etti.

Eshayev, iki ülke arasındaki köklü ve ortak bağlara dikkati çekerek, Türkiye'nin Türkmenistan'ı tanıyan ilk devlet olduğunu hatırlattı.

Ülkesinden Türkiye'ye yapılan üst düzey ziyaretlere değinen Eshayev, "iki devlet, bir millet" sloganını anımsattı.

Görüşme, basına kapalı devam etti.