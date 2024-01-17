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Politika

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

AA17 Ocak 2024 Çarşamba 15:03 - Güncelleme:
TBMM Genel Kurulu toplandı
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Karaca, birleşimin başında üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, "Şimdi uzayda ne işimiz var?" diyenlerin olacağını belirterek, "Biz de onlara 'kalkınmanın bir bütün olduğunu, kaçırılan bazı trenlere daha sonra binmenin mümkün olmadığını, küresel uçak ve uzay sektörünün 2021 yılında 851 milyar dolar seviyelerindeyken yıllık ortalama yüzde 4 büyümeyle 2030'da 1,2 trilyon dolar seviyesinin üzerine çıkacağının öngörülmekte olduğunu ve Türkiye'nin bu büyük büyümeden pay alması gerekliliğini' anlatmak ve hatırlatmak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın, gece yarısından sonra başlayacak uzay yolculuğuna işaret eden Yıldız, "Lagari Hasan Çelebi'nin yarım kalan hikayesini tamamlayacak ve Türk bayrağını uzaya taşıyacak." dedi.

  • TBMM Genel Kurulu
  • Gülizar Biçer Karaca
  • Meclis Başkanvekili

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