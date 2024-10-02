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Politika

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, 'Kürsünün masuniyeti sadece konuşan için değil dinleyen için de korunması gereken husustur. Kürsüde konuşan ve kürsüdeki hatibi dinleyen herkes saygı içerisinde olduğu zaman kürsü masuniyetini ancak birlikte koruyabiliriz.' dedi.

AA2 Ekim 2024 Çarşamba 14:55 - Güncelleme:
TBMM Genel Kurulu toplandı
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, gündeme geçmeden önce yaptığı konuşmada, TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın hayırlı olmasını diledi.

Meclisin, yeni yasama yılında millet ve devlet için yararlı işlere imza atacağını ifade eden Bozdağ, Meclisin itibarının aynı zamanda milletin, devletin ve milletvekillerinin itibarı anlamına geldiğini belirtti. Bekir Bozdağ, şunları kaydetti:

"Kürsünün masuniyeti sadece konuşan için değil dinleyen için de korunması gereken husustur. Kürsüde konuşan ve kürsüdeki hatibi dinleyen herkes saygı içerisinde olduğu zaman ancak kürsü masuniyetini birlikte koruyabiliriz. Yoksa 'Sadece hatip buna dikkat etsin, dinleyenler dikkat etmesin.' dediğimizde orada sıkıntı yaşayabiliriz. O nedenle yeni dönemde kaba, yaralayıcı bir dil kullanılmaması, üslubun güzelliğinin hatibin konuşmasına daha büyük güzellik katacağına yürekten inandığımı; hatiplerimizin, hatipleri dinleyen milletvekillerimizin Meclisimizin saygınlığını birlikte yükseltmek için yeni dönemde, yeni yaklaşım içerisinde olumlu anlamda olacaklarına yürekten inandığımı ifade etmek istiyorum."

Bekir Bozdağ daha sonra üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, kahverengi kokarca ile mücadele edildiğini dile getirdi.

Yeni hasat sezonunda kahverengi kokarcanın fındığa zarar verdiğinin belirlendiğini aktaran Şanlıtürk, "Tarım ve Orman Bakanlığımız zararlıyı takip etmektedir. 2025 yılı ürünü fındığı kurtarmak için mücadeleye şimdiden başlamak gerekmektedir." şeklinde konuştu.

Şanlıtürk, kahverengi kokarca ile mücadele için ilaçlama yapılmasını istedi.

- "LÜBNAN'DA DA DERİN BİR İNSANLIK DRAMIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında konuştu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sürdüğünü hatırlatan Maviş, İsrail'in soykırım yöntemleriyle Lübnan'a da saldırdığını ifade etti.

Maviş, "Gazze'nin ardından Lübnan'da da derin bir insanlık dramıyla karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in saldırgan tutumunun, Lübnan ile birlikte bölgedeki bütün ülkelerin egemenliğini tehdit edecek seviyeye ulaştığına işaret eden Maviş, şöyle devam etti:

"Birleşmiş Milletler, uluslararası sorunların çözümü için işbirliğini, insan haklarına saygı ve katkıyı esas alarak kurulmuş bir uluslararası örgüttür. Temel amaç, savaşları önlemek, barış ve huzuru tesis etmektedir. Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada Birleşmiş Milletler, sorunları çözme kudretini kaybetmiştir. Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen İsrail'in işgali durdurulamamaktadır. İsrail, Birleşmiş Milletlerin bugüne kadar aldığı kararların neredeyse tamamını yok saymıştır."

Nazım Maviş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür." diyerek Birleşmiş Milletlerin adaletsiz yapısını reforme etmeye dönük çağrısının daha çok anlam kazandığını da vurguladı.

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