TBMM Genel Kurulu'nda, uluslararası anlaşmanın onaylanmasına ilişkin 5 kanun teklifi kabul edildi

Genel Kurul'da, İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezi Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Cezayir Arasında Türkiye ve Cezayir'de Kültür Merkezleri Açılmasına ve Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Cezayir Arasında Sınıraşan Organize Suçlarla Mücadele Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Maldivler Arasında Hava Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Türkiye ve Paraguay Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ise İsrail'in Filistin'e saldırılarına değinerek, "Son gelişmeler sözlüklerde yer alan herhangi bir vahşet tanımlamasıyla dahi eşleşemeyecek derecede ileri boyutlara ulaşmıştır. Türkiye, İsrail vahşetine karşı yürüttüğü çabalarla, soykırım dramına karşı kıyama duran evrensel insanlık vicdanının bayraktarlarından birisi olmuştur." şeklinde konuştu.

- "UMUYORUZ Kİ BU KATLİAM EN YAKIN ZAMANDA SON BULACAK"

TBMM İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, İslam dünyasının tek vücut hareket edemediğini belirterek, "Bunun en önemli sebebi İslam dünyasındaki bölünmüşlüklerdir. Biz Türkiye olarak bu bölünmüşlükleri en aza indirmek ve İslam dünyası olarak ortak sorunlarımıza yekvücut bir şekilde tepki verilmesini sağlamak üzere çalışmalar yürütüyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı da bu çalışmalarımızın ana merkezlerinden biridir." diye konuştu.

7 Ekim'den itibaren devam eden İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşete varan saldırılarında Gazze ve Ramallah'ta yaşananları tarif etmek için kelimelerin yetersiz kaldığını dile getiren Dusak, İSİPAB'ın 7 Ekimden bu yana Gazze'deki durumu yakından takip ettiğini ve Filistin halkının uluslararası platformlarda sesini duyurabilmesi için yoğun çaba sarf ettiğini vurguladı.

AK Parti'li Dusak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, her konuda olduğu gibi Filistin meselesinde de gösterdiği dik duruşun diğer ülkelere ilham kaynağı olduğunu, Filistin konusunun başta Batı ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkelerinin gündemine girdiğini belirterek, "Vicdan sahibi topluluklar İsrail'in vahşetine sessiz kalmamakta ve dünyadaki şehirlerin en büyük cadde ve meydanlarını doldurarak hükümetlerini bu konuda harekete geçmeye çağırmaktadırlar. Umuyoruz ki bu katliam, bu soykırım ülkemizin de aktif girişimleriyle en yakın zamanda son bulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Dusak, "Sayın Cumhurbaşkanımız, BM kürsüsünden bütün dünyaya 'Dünya 5'ten büyüktür.' diye haykırarak BM'nin işlevsiz bir yapı haline geldiğini, dünyadaki mazlum ve mağdurların derdine derman olmadığını belirtmiştir. Bu noktada İslam İşbirliği Teşkilatı inisiyatif alarak mazlum ve mağdurların hakkını savunan daha güçlü bir ses haline gelerek ittihadı İslam'ı sağlamalıdır." dedi.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından kanun teklifleri kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, verilen aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi, 28 Kasım Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.