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Politika

TBMM Hazırlık Komisyonu HDP'li Güzel için tekrar toplanacak

TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in sözlü savunmasını almak üzere Çarşamba günü tekrar toplanacak. Güzel savunmasını yapmak üzere kendisinin yerine başka bir HDP'li milletvekilini tayin edecek.

AA31 Ocak 2022 Pazartesi 15:21 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 15:52
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TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında hazırlanan iki ayrı Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek için toplandı.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın başkanlığında toplanan ve başında foto muhabirlerinin çekim yapmasına müsaade edilen komisyon toplantısı, daha sonra basına kapalı gerçekleştirildi.

Ramazan Can, yaklaşık 1 saat süren komisyon toplantısının sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sürecin normal şekilde ilerlediğini ve komisyonun Çarşamba günü saat 14.00'te tekrar toplanacağını açıkladı.

Çarşamba günkü oturumda Güzel'in yerine bir başka milletvekilinin savunma yapabileceğini ifade eden Can, "Biz resmi tebligatımızı yaptık. Hem TBMM internet adresinden hem de bizzat danışmanına elden tebligatı yapılmıştır. Savunma hakkı kutsaldır. Çarşamba günü saat 14.00'te Hazırlık Komisyonu üyesi olmayan bir milletvekilini görevlendirerek yetki verirse kendisini dinleyeceğiz, savunmasını alacağız." dedi.

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