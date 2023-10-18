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Politika

TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu toplandı

TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı İbrahim Yurdunuseven, komisyonun ilk olarak Ankara Sincan'daki Ceza İnfaz Kurumlarını ziyaret edeceğini söyledi.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 15:55 - Güncelleme:
TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu toplandı
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven başkanlığında toplandı. Komisyonda, 28. Dönem'de izlenecek yol haritası belirlendi.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırı düzenlediğini anımsatan Yurdunuseven, "İsrail'i kınıyorum, masum çocukları, kadınları, hastaları katletmek alçaklıktır. İsrail bir soykırım suçu işlemektedir. İsrail ve insanlık suçuna sesiz kalan uluslararası camiaya da yazıklar olsun diyorum. Görülen manzara karşısında kalbi sızlamayan herkes bu insanlık suçuna ortaktır." dedi. Saldırının ardından TBMM'de ortak bildiri yayımlandığını hatırlatan Yurdunuseven, siyasi partilere teşekkür etti.

İbrahim Yurdunuseven'in ardından söz alan komisyon üyesi milletvekilleri de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını kınadı.

Milletvekillerinin komisyonun yol haritasına ilişkin önerilerinin ardından Yurdunuseven, komisyon olarak cezaevlerine gidip yerinde tespitler yapacaklarını kaydetti.

28. Dönem'de cezaevlerinden komisyona 790 şikayet geldiği bilgisini veren Yurdunuseven, ziyaretlere ilk olarak Ankara Sincan'daki Ceza İnfaz Kurumlarından başlanacağını, daha sona Konya, Balıkesir, Diyarbakır ve Mardin'deki cezaevlerinin ziyaret edileceğini söyledi.

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