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Politika

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu: Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemizdir

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Gazze'de çocukların öldürülmesine dikkat çekerek, 'Kendi yurtlarında soykırıma uğruyorlar, yurtlarından çıkarılmak isteniyorlar' dedi. TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, 'Biz Müslümanız, Mescid-i Aksa kıblemiz ve mescidimizdir. Bunu yapanlar hepimize insan hakları, adalet, demokrasi vaaz ediyorlar. Hepsinin kendi egemenliklerini sürdürebilmek için büyük bir yalan olduğunu bütün dünya görmektedir.' dedi.

IHA23 Ekim 2024 Çarşamba 12:39 - Güncelleme:
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu: Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemizdir
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TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Türkiye-Türkmenistan Dostluk Grubu Komitesi Başkanı Yusupguly Eşşayev ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede Soylu, "Hem dış politika, hem ticari, ekonomik, kültür ve eğitim olmak üzere her alanda iki ülke başarılı işler ortaya koydu. Hep birlikte önemli adımlar atıyoruz. Türkiye olarak Türkmenistan'ın yükselmesinden, başarılarından, attığı adımlardan gurur duyuyoruz, kendi başarımızdan ayırmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünyanın çok farklı bir süreçle karşı karşıya olduğunu belirten Soylu, bugün Gazze'de, Rusya-Ukrayna savaşında, Suriye'de ve dünyanın başka bölgelerinde yaşananların dünyanın gözü önünde, çocukların gözü önünde yaşandığını söyledi. Soylu, Gazze'de çocukların öldürüldüğünü ifade ederek, "Kendi yurtlarında soykırıma uğruyorlar, yurtlarından çıkarılmak isteniyorlar. Biz Müslümanız, Mescid-i Aksa kıblemiz ve mescidimizdir. Bunu yapanlar hepimize insan hakları, adalet, demokrasi vaaz ediyorlar. Hepsinin kendi egemenliklerini sürdürebilmek için büyük bir yalan olduğunu bütün dünya görmektedir. Amerika, Batı samimi değildir. Bunlar cinayet şebekesidir. Bugün Gazze'de yaptıkları, daha önce Srebrenitsa'da yaptıkları, daha önce birçok İslam ve Türk dünyası ülkelerinde yaptıklarının nedeni bellidir. Birlik içinde olunması, 21. yüzyılın en öneli mecburiyetlerindendir" şeklinde konuştu.

Türkiye-Türkmenistan Dostluk Grubu Komitesi Başkanı Yusupguly Eşşayev ise, iki ülke arasındaki ilişkilerin binlerce yıldır var olduğunu belirterek, dost ve kardeşliğin pekiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Eşşayev, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde kendilerine önemli görevler düştüğünü sözlerine ekledi.

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