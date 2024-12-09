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Politika

TBMM tarihinde bir ilk! DEM'li ismin çağrısına Bahçeli'den alkış geldi

DEM Partili Tuncer Bakırhan, 'Kürtlerle diyalog çağrısında bulunarak 'Bu konuda iktidarın atacağı adımlara her türlü desteği vermeye hazırız.' dedi. Bunun üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli Bakırhan'ı alkışladı. Yaşananlar TBMM tarihinde bir ilk oldu.

9 Aralık 2024 Pazartesi 22:18 - Güncelleme:
TBMM tarihinde bir ilk! DEM'li ismin çağrısına Bahçeli'den alkış geldi
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde söz alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı konuşması sonrası alkışladı. Bakırhan bunun üzerine MHP sıralarına doğru dönüp başıyla Bahçeli'ye selam verdi.

"ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRMEYE VARIZ"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bütçe görüşmelerinde Genel Kurul'da gerçekleştirdiği konuşmada, MHP Lideri Bahçeli'nin yaptığı açıklamaları olumlu bulduklarını belirterek, "DEM Parti olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye varız. Meclis bir çözüm ile anılmalı" mesajı verdi.

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