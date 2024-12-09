Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde söz alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı konuşması sonrası alkışladı. Bakırhan bunun üzerine MHP sıralarına doğru dönüp başıyla Bahçeli'ye selam verdi.

"ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRMEYE VARIZ"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bütçe görüşmelerinde Genel Kurul'da gerçekleştirdiği konuşmada, MHP Lideri Bahçeli'nin yaptığı açıklamaları olumlu bulduklarını belirterek, "DEM Parti olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye varız. Meclis bir çözüm ile anılmalı" mesajı verdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Esed Türkiye ile ön şartsız temas kurmalı

24 TV ekranlarında çarpıcı değerlendirme! Bahçeli'nin açıklamasının perde arkası: Terörsüz Türkiye hedefi

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Albayrak, Bahçeli'nin mesajını değerlendirdi