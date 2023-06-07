TBMM yeni başkanını seçecek

Milletvekillerinin yemini ile başlayan 28'inci dönemde şimdi sırada Meclis Başkanı'nın belirlenmesi olacak.

BAŞVURUNUN SON GÜNÜNDE ADAYLAR NETLEŞTİ

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre; AK Parti ve MHP; Numan Kurtulmuş'u aday gösterirken, CHP grubu aday olarak Tekin Bingöl'ü belirledi. Cihan Paçacı ise İyi Parti'nin adayı olarak seçime katılacak.

Meclis Genel Kurulu, yeni başkanı belirlemek için saat 14.00'te toplanacak.

OYLAMA GİZLİ YAPILACAK

İlk 2 turda seçilebilmek için 400 milletvekilinin oyu gerekli

Adaylardan birinin ilk 2 turda seçilebilmesi için 400 milletvekilinin oyu gerekecek. İlk 2 turda 400 oyu bulunamazsa 3'üncü tur oylamaya geçilecek. Bu turda salt çoğunluk olan 301 oy Meclis Başkanı seçilmesi için yeterli olacak.

Seçimin 4'üncü tura kalması halinde ise en fazla oyu alan aday Meclis Başkanı seçilmiş olacak

Meclis aritmetiği dikkate alındığında Cumhur İttifakının adayı Numan Kurtulmuş'un en geç 3'üncü turda yeni Meclis Başkanı olarak seçilmesi bekleniyor.