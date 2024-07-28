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Politika

TBMM'de 3 anlaşma kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 3 kanun teklifi kabul edildi.

AA28 Temmuz 2024 Pazar 07:50 - Güncelleme:
TBMM'de 3 anlaşma kabul edildi
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Genel Kurulda önce Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokolün Onaylanmasına Dair Kanuna Ek Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşüldü.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ise Türkiye'nin son yıllarda bölgesel ve küresel siyasette artan etkisiyle uluslararası arenada güçlü bir aktör haline geldiğini belirterek, "Özellikle Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'da oynadığı rol ekonomik ve stratejik işbirlikleriyle pekişmiştir. Bu bağlamda Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile olan ilişkilerimiz hem ülkemizin menfaatleri hem de bölgesel istikrar açısından büyük önem taşımaktadır." yorumunu yaptı.

Türkiye'nin Ukrayna krizinde etki bir arabulucu olduğunu ve barışçıl arabuluculuk sergilediğinin altını çizen Dora, "Hem Ukrayna hem de Rusya'yla olan iyi ilişkilerimiz bu süreçte Türkiye'nin oynadığı rolün başarısında da belirleyici olmuştur. Özellikle Tahıl Koridoru Anlaşması'nda Türkiye'nin arabuluculuğu Karadeniz üzerinden tahıl ihracatının devamını sağlayarak küresel gıda krizinin önlenmesine önemli katkılar sunmuştur. Bu durum Türkiye'nin uluslararası arenadaki stratejik önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmelerin ardından, Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokolün Onaylanmasına Dair Kanuna Ek Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin yanı sıra Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 259 ve 260 Sayılı Guvernörler Kurulu Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Ukrayna Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi kabul edildi.

Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi, bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

  • TBMM Genel Kurulu
  • uluslararası anlaşmalar
  • kanun teklifi

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