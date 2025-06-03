TBMM Genel Kurulunda yapılan birinci tur oylamada 549 milletvekili oy kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 305, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 122, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar 50, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı 30, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman 31 oy aldı. Bir oy boş kullanıldı, 10 oy geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuna, yani 400 oya ulaşamadı.

İlk tur oylama sonrası, Meclis Başkanı seçimi için ikinci tur oylamaya geçildi.

TBMM Genel Kurulunda yapılan ikinci tur oylamada 543 milletvekili oy kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 306, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 120, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar 47, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı 27, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman 30 oy aldı. İki oy boş kullanıldı, 11 oy geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbirinin TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuna yani 400 oya ulaşamaması üzerine üçüncü tur oylamaya geçildi.

AK PARTİ'NİN ADAYI NUMAN KURTULMUŞ

AK Parti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meclis Başkanı seçimi için adaylık başvurusunu TBMM'ye sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanlığı seçimi için Kurtulmuş'un aday gösterilmesine ilişkin dilekçeyi TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun'a teslim etti.

ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUK ARANACAK

İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte ikisi ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, TBMM Başkanı seçilecek.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı ile Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman TBMM Başkanı adayı oldu

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında 28. Dönem İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi için toplandı.

Bozdağ, seçime geçilmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan "Şırnak'ın sorunları", CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer "Adana'nın sorunları" hakkında konuştu.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, "Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü'nde Gazze'de yaşanan çocuk dramı"na ilişkin konuşmasında, İsrail'in, çocukların hayatlarını da hedef aldığını belirtti.

Gazze'de çocukların enkaz altında can verdiğini vurgulayan Yazmacı, Gazze'de insani yardımlara izin verilmediğini ifade etti. Yazmacı, "Netanyahu'nun kanlı elleriyle işlenen suçlara dünya kamuoyu utanç verici sessizlikle eşlik ediyor." dedi.

Genel Kurulda, siyasi partilerin grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresinin dolması nedeniyle 28. Dönem İkinci Devre için Meclis Başkanı seçimine geçilecek.