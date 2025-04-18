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Politika

TBMM'de 'Can Atalay' oldubittisi! Kuralları hiçe sayan Karaca için karar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Gezi davası hükümlüsü Can Atalay hakkında AYM kararını Meclis'te korsan şekilde okutan CHP'li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, bir daha Genel Kurulu yönetmesine izin vermeyeceği bildirildi.

Sabah18 Nisan 2025 Cuma 08:13 - Güncelleme:
TBMM'de 'Can Atalay' oldubittisi! Kuralları hiçe sayan Karaca için karar
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CHP'li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ile TBMM Başkanlık Divanı'nın CHP'li kâtip üyesi Sibel Suiçmez'in, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay ile ilgili kararını tüm kuralları hiçe sayıp oldubittiye getirip okutmasına tepki yağıyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yaptığı açıklamada, "Anayasa ve İçtüzük'ten kaynaklanan haklarımı kullanacağım" mesajı verdi.

Sabah'ın haberine göre, kulislerde Kurtulmuş'un İçtüzük'ten kaynaklanan yetkisini kullanıp Karaca ve metni okuyan Suiçmez'e bir daha Genel Kurul'da görev vermeyeceği bildirildi. Böylece Karaca ve Suiçmez'in görevleri devam edecek, ancak bir daha Genel Kurul'u yönetemeyecekler.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de düzenlediği basın toplantısında CHP'nin adeta pusu kurduğunu belirterek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, yapılanın yetki aşımı olduğunu belirterek, "CHP bilmelidir ki, İBB'de kurdukları 'La Casa De Papel' düzenini Yüce Meclis'in Genel Kurulu'na taşıyamazlar" dedi.

TBMM Genel Kurulu önceki gün CHP'li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplanmıştı. Ancak TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nedeniyle parti temsilcilerinin ve milletvekillerinin Önder'e geçmiş olsun dileklerini ileten konuşmalarının bitmesinin ardından Genel Kurul'un kapanması gerekirken Karaca, Anayasa Mahkemesi'nin Atalay ile ilgili kararının hüküm bölümünü okutmuştu.

CHP'li Divan Kâtip Üyesi, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de AK Parti'nin itirazlarına rağmen okumuştu.

TBMM'de CHP'den Can Atalay oldubittisi

AK Parti'den CHP'ye zor soru: Bir şey mi gizliyorsunuz?
  • tbmm
  • Can Atalay
  • Gülizar Biçer Karaca

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