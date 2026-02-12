TBMM'de CHP provokasyonu... Başkan Erdoğan: Faşizan tavrına bir kez daha tanık olduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

* Muhalefetin şiddet, hakaret, tahrik dozu giderek artan propagandasına rağmen partimiz ve Cumhur İttifakı'mız çekim merkezi olmayı sürdürüyor. Şu bir gerçek ki AK Parti Türkiye'nin en büyük siyasi partisidir.

* Unutmayın ezberler bozuluyor, kurumlar irtifa kaybediyor. Mevcut düzen temelden çatırdarken yerine ne geleceğini kimse kestiremiyor. Cumhur İttifakı'nın ülkemiz ve milletimiz açısından ne manaya geldiği bugünlerde daha iyi anlaşılıyor.

* Haklının güçlü değil güçlünün haklı olduğu günümüz jeopolitiğinde Türkiye'nin en büyük şansı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır, tecrübeli, liyakatli, çalışkan kadroların iş başında olmasıdır.

* AK Parti olarak biz bir kadro hareketiyiz, bir dava hareketiyiz. Kökü mazide, gözü atide, kutlu bir mücadelenin neferleriyiz.

* Bizim siyaset geleneğimizde hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz.

* Henüz yeni başladık. Birileri kabul etmeye yanaşmasa da uluslararası siyasette son yıllarda çok açık söylüyorum, bir Türkiye rüzgarı esiyor

* Türkiye, kriz çözümünde anahtar ülke oldu. Türkiye, gündemi belirlenen değil gündem belirleyen ülke konumunda.

* Bölgesel krizlerin çözüm arayışında Türkiye'nin kapısı daha sık çalınıyor. Ne diyeceği, nasıl tavır alacağı dikkatle takip ediliyor.

* Tarihi misyonu yerine getiriyoruz. Durmadan, duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz.

* Büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri daha fazla duyulacak. Kızılelmamız olan Türkiye Yüzyılı kuvveden fiile geçene kadar durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

* Gazzeli ve Suriyeli mazlumları bu Ramazan'da da unutmayacağız. Yani içeride ve dışarıda tam bir seferberlik ruhuyla Ramazan-ı Şerif'i idrak ve ihya etmeye çalışacağız.

* Unutmayın Hazreti Ömer'i, kapıları nasıl çaldığını, içeriden ağlayan ses var mı, yok mu? Bunları nasıl dinlediğini ve biz de o ümmetin bir mensubu olarak o konularda çok hassas olmaya mecburuz.

* 1939 Erzincan depremi olduğunda dönemin iktidarı vatandaşa yardım namına sadece 8 çivi tevzi etmiş. Dün 8 çivi vermeyi başarı gören zihniyet, bugün de çöp konteynerleriyle, kilit taşıyla övünüyor.

* CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine hep beraber tanık olduk. Yeni bakanlarımızın yemin etmesine engel olmak için milletin kürsüsüne işgal etmek dahil her türlü zorbalığı sergilediler. Engelleyemeyeceksiniz, bu gidişi durdurmaya ne eliniz ne gücünüz yetmez Özgür...

* CHP'nin provokasyonu ve kürsü işgali ile faşizan tavrına bir kez daha tanık olduk. Bozgunculuk, edepsizlik yaparak çirkef siyasetlerini gösterdiler.

* Ana muhalefetin siyaset kurumuna güveni dinamitleyen, Meclis'in vakarına zarar veren, milletimizi rencide eden saldırılarını telin ediyor ve reddediyorum. Milletin kürsüsünde eşkıyalık yaptılar. Gazi Meclis'in saygınlığına gölge düşürdüler.