İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2024 Perşembe / 7 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2093
  • EURO
    37,5663
  • ALTIN
    2887.69
  • BIST100
    9091.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

TBMM'de, kapalı oturum tutanakları mühürlendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, İsrail tehdidi gündemiyle yapılan kapalı oturumun tutanakları mühürlendi.

DHA10 Ekim 2024 Perşembe 15:33 - Güncelleme:
TBMM'de, kapalı oturum tutanakları mühürlendi
ABONE OL

TBMM Genel Kurulu, 'Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Başkan Vekili Karaca, 8 Ekim'de İsrail tehdidi gündemiyle kapalı oturumda toplanan Genel Kurul tutanaklarının mühürlenmesi için kapalı oturuma geçileceğini duyurdu. Kapalı oturum nedeniyle Genel Kurul salonunda bulunan dinleyici ve gazeteciler dışarıya çıkarıldı. Ayrıca, Meclis'teki basın büroları boşaltıldı, kapılar kilitlendi.

Yaklaşık 10 dakika süren oturumda kapalı oturum tutanakları mühürlendi. Genel Kurul, daha sonra gündemindeki konuları görüşmek üzere açık oturuma geçti.

  • TBMM Genel Kurulu
  • İsrail tehdidi
  • Kapalı oturum

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.