TBMM'de Özel-Kılıçdaroğlu kavgası! Genel Merkeze çağırıp tehdit etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 3 aydır yapılamayan TBMM İdare Amirliği seçimi için aday olan Orhan Sümer'in geri çekilmesi için tehdit ettiği öğrenildi. Özel, iki gün önce gece yarısı CHP Genel Merkezi'ne çağırdığı Sümer'den, adaylıktan çekilmesini istedi. Eski lider Kılıçdaroğlu'na yakınlığı yüzünden yönetim tarafından istenmeyen Sümer'in adaylığını tüm baskılara rağmen engelleyemeyen Özel, bu sefer tehdit formülünü devreye soktu.

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Sümer, evine gittiğinde ise Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından arandı. Karalar'ın, Sümer'i "Adaylıktan çekilmezseniz, benim ve Vahap Seçer'in (Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı) belediye başkan adaylıkları geri çekilecek" diyerek uyardığı iddia edildi. Eğer adaylıktan çekilirseniz, Mersin ve Adana'da ilçe belediye başkan adaylıklarında söz sahibi hale geliriz" dedi. Bu gelişmeler üzerine Mersin dahil bölge illerinde etkili bir isim olan Sümer ise, 'Karalar ve Seçer'in adaylığının engellenmemesi' ve 'Seçimlerin riske atılmaması' için CHP Meclis Grubu'nda yapılacak olan seçimin hemen öncesinde adaylıktan çekilme kararı aldı.