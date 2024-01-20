İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2024 Cumartesi / 10 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2053
  • EURO
    32,945
  • ALTIN
    1969.85
  • BIST100
    7996.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • TBMM'de Özel-Kılıçdaroğlu kavgası! Genel Merkeze çağırıp tehdit etti
Politika

TBMM'de Özel-Kılıçdaroğlu kavgası! Genel Merkeze çağırıp tehdit etti

CHP kurultayında delege oyunlarıyla seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile bir kez daha karşı karşıya geldi. Özel'in, Kılıçdaroğlu'nun adayına karşı kaybettikleri TBMM İdare Amirliği seçiminde aday olan Orhan Sümer'i, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar aracılığıyla geri çekilmeye zorladığı öğrenildi.

Yeni Şafak20 Ocak 2024 Cumartesi 08:01 - Güncelleme:
TBMM'de Özel-Kılıçdaroğlu kavgası! Genel Merkeze çağırıp tehdit etti
ABONE OL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 3 aydır yapılamayan TBMM İdare Amirliği seçimi için aday olan Orhan Sümer'in geri çekilmesi için tehdit ettiği öğrenildi. Özel, iki gün önce gece yarısı CHP Genel Merkezi'ne çağırdığı Sümer'den, adaylıktan çekilmesini istedi. Eski lider Kılıçdaroğlu'na yakınlığı yüzünden yönetim tarafından istenmeyen Sümer'in adaylığını tüm baskılara rağmen engelleyemeyen Özel, bu sefer tehdit formülünü devreye soktu.

SÖZ SAHİBİ OLURUZ

Sümer, evine gittiğinde ise Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından arandı. Karalar'ın, Sümer'i "Adaylıktan çekilmezseniz, benim ve Vahap Seçer'in (Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı) belediye başkan adaylıkları geri çekilecek" diyerek uyardığı iddia edildi. Eğer adaylıktan çekilirseniz, Mersin ve Adana'da ilçe belediye başkan adaylıklarında söz sahibi hale geliriz" dedi. Bu gelişmeler üzerine Mersin dahil bölge illerinde etkili bir isim olan Sümer ise, 'Karalar ve Seçer'in adaylığının engellenmemesi' ve 'Seçimlerin riske atılmaması' için CHP Meclis Grubu'nda yapılacak olan seçimin hemen öncesinde adaylıktan çekilme kararı aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.