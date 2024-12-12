İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2024 Perşembe / 11 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8815
  • EURO
    36,7066
  • ALTIN
    3036.96
  • BIST100
    10114.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • TBMM'de tepki çeken hareket! CHP'li vekilden kirli su provokasyonu
Politika

TBMM'de tepki çeken hareket! CHP'li vekilden kirli su provokasyonu

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, TBMM'de provokasyona imza attı. CHP'li Aygun'un Ergene Nehri'nden getirdiğini iddia ettiği kirli suyu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un masasına bırakmak istemesi gerilime neden oldu.

12 Aralık 2024 Perşembe 15:03 - Güncelleme:
TBMM'de tepki çeken hareket! CHP'li vekilden kirli su provokasyonu
ABONE OL

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, TBMM kürsüsünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan esinlenip Ergene Nehri'nden ve Bandırma'dan getirdiği suyla şov yaptı. Aygun, konuşmasında Bakan Kurum'u eleştirip sesini yükselttikten sonra şişeleri Bakan Kurum'un bulunduğu sıraya bırakmak isteyince gerginlik çıktı.

TBMM BAŞKANVEKİLİ ÖNDER UYARDI: MASAYA BİRŞEY BIRAKMAK KABUL EDİLEMEZ

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, oturuma 20 dakika ara verdi. Ardından otumu başlatan Önder, TBMM Meclis Genel Kurulu kurallarını hatırlatarak vekillerin masalara herhangi bir şey bırakamayacağını hatırlattı.

Önder, "Kürsüde hitabeti anlatılan meseleyi kuvvetlendirecek her türlü görsel afiş benzeri tablo grafik ve belli bir nesneler kullanılabilir bu makul ve parlamento ritüelleri arasında meşrudur. Fakat onun dışında bakanların bulunduğu yere herhangi bir vekilin oturduğu sıraya kendi rızası olmadan bir şey bırakmak bizim kabul edeceğimiz şeyler değil. Bu grup başkanvekillerinin ortak görüşüdür.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.