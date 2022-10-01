Şentop, TBMM'nin 27'nci Dönem 6'ncı Yasama Yılı dolayısıyla Şeref Salonu'nda düzenlenen resepsiyonda basın mensuplarının sorularını cevapladı.

TBMM'nin, ilk kez 6'ncı yasama dönemine girdiğinin anımsatılması üzerine Şentop, "Geçmişe baktığınızda vaktinde olan seçimler yok. Seçimler bir şekilde erken olmuş. Dolayısıyla 6'ncı yasama dönemi yok." değerlendirmesinde bulundu.

Başka bir soru üzerine Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TBMM'nin yeni yasama yılı açılış törenine katılmak için İstanbul'dan geldiğini, oradaki programları devam edeceği için İstanbul'a döndüğünü anlattı.

Mustafa Şentop, başka bir gazetecinin "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin mimarısınız. Seçimin tarihinin bir, iki ay öne alınması durumunda nasıl bir süreç olacak?" sorusuna "Seçimlerin bir gün dahi öne alınması için iki yol var; ya Cumhurbaşkanı kararı ya da Meclisin beşte üçünün kararı lazım." cevabını verdi.

"ADAYLIKLA İLGİLİ HİÇBİR TEREDDÜT YOK"

"Cumhurbaşkanı'nın karar alması durumunda yeni dönemde bir kez daha seçilmesinin söz konusu olmadığı" yönünde bazı söylemler bulunduğunun anımsatılması üzerine Şentop, bu konuda akademik bir dergide yayımlanan makalesi bulunduğunu hatırlattı.



Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü: "Anayasa'daki değişikliği iyi bilmeyen hukukçular veya hukukçu olmayanlar söylüyor. Okuyorlar, iki cümle aynı, eskisi de yenisi de... Fakat biz eski 101'inci maddeyi kaldırdık yeni bir madde yazdık. Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ağustos 2014'te bir anayasa maddesine göre bir kere cumhurbaşkanı seçildi. O madde yürürlükten kalktı. 2018'de ise yeni bir anayasa maddesine göre bir kere seçildi. Yani iki farklı, iki defa seçilme hakkı tanıyan madde var. Dolayısıyla hiçbir kafa karışıklığı yok. Hukuken çok net konu. Adaylıkla ilgili hiçbir tereddüt yok."

"Seçimlerin öne alınması konusunda sizin bir beklentiniz var mı?" sorusuna Şentop, "Beklentim yok." cevabını verdi.

Öte yandan Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılan yarışmada birinci olan şarkının salonda orkestra tarafından çalındığına işaret ederek, "'23 Nisan neşe doluyor insan' yerine alternatif olsun diye düşündük. Çok güzel." diye konuştu.

Bir gazetecinin "erken seçim" konusundaki sorusuna Şentop, "Erken seçimciler bile artık iddialarından vazgeçtiler." karşılığını verdi.

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

"Yeni anayasa" çalışmalarına yönelik soru üzerine Şentop, "Yeni anayasa seçimlerden sonra olabilir, olması lazım. Vakit daraldı, bu süreçte daha önce bir çağrı oldu zaten. Bir hazırlık yapıldı fakat diğer partiler buna iştirak etmediler, bir metin ortaya koymadılar. Nasıl olacak? Bu dönemde olması biraz zor. Anayasada birçok değişiklik yapıldı ama anayasanın bütünlükçü bir yaklaşımla hazırlanması lazım." diye konuştu.

Şentop, "Yeni yasama yılında dokunulmazlık dosyalarına ilişkin tavrınız ne olacak?" sorusu üzerine de "Bu konuda benim tavrım belli, gelen dosyaları Karma Komisyona gönderiyorum. 1600'ün üzerinde dosya var. Bu, çok fazla. Böyle olmaması lazım." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti milletvekilleri için üçüncü dönem aday olmama kuralının işletilip işletilmeyeceği yönündeki tartışmalar anımsatılarak değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Gündemimizde olmayan bir konunun üzerinde akıl yürütmek mantıklı olmaz. Şu anda partimizin gündeminde böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun af konusundaki açıklamaları hatırlatılarak 7. Yargı Paketi'nde bu konunun olup olmayacağına yönelik gazetecilerin sorusunu cevapladı.

Geçmişte infazla ilgili düzenlemeler yapıldığını söyleyen Tunç, "Bugün bahsedilen konu daha farklı. Üzerinde ayaküstü bir değerlendirme yapmak doğru olmaz. Grubumuzda şu anda böyle bir çalışma yok." dedi.

- "EYT BEKLENTİLERİ KARŞILANACAK"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da MHP olarak emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunun takipçisi olduklarını belirterek, "Bunun beklentileri karşılayacak ölçüde çıkması için gereken desteği ve katkıyı vereceğiz." dedi.

Vatandaşların resmi açıklamalara itibar etmesini isteyen Akçay, "Netice olarak şunu söyleyebiliriz: EYT beklentileri karşılanacak. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in de şöyle bir ifadesi var: 'Artık bu EYT defterini açılmamak üzere kapatalım.' Onu yapacağız inşallah." değerlendirmesini yaptı.

TBMM Şeref Salonu'ndaki resepsiyona BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, milletvekilleri, bürokratlar, yabancı misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermeni Katolikleri Ruhani Lideri Levon Zekiyan ile Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin de resepsiyonda yer aldı.

Resepsiyonda TBMM'nin açılışının 102. yılı etkinlikleri kapsamında 23 Nisan Şarkı Yarışması'nda birinci olan "Ben 23 Nisan" adlı şarkı, Lal Rengin Atila tarafından Kemal Aplan ve Gençlik Orkestrası eşliğinde seslendirildi.

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu ve Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu konser verdi.

Resepsiyona Meclis Başkanı Şentop'un davetlisi olarak Masterchef Türkiye 2021 yarışmacıları Sergen Özen, Tahsin Küçük ve Araz Aknam da katıldı.