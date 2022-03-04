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Politika

TBMM'de yemin eden Bakan Kirişci'den ilk açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 'Son dönemde tarım ürünleri ve gıda konusunda yaşadığımız sıkıntıları en başarılı bir şekilde yöneteceğiz.' dedi.

AA4 Mart 2022 Cuma 16:48 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 16:48
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Bakan Kirişci, TBMM Genel Kurulunda yemin etmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevi kendisine dün tevdi ettiğini belirten Kirişci, Erdoğan'a şükranlarını sundu. Bakan Kirişci, şunları kaydetti:

"Tarım ve gıda herhangi bir sektör değil, stratejik ve vazgeçilmez bir sektör. Bu vazgeçilmezliğini ve stratejikliğini unutmamamız lazım. Önemli olan millete, sektöre hizmet. Elimizdeki teknolojik aletler bizi doyurmuyor, bizi doyuran şey bizim tarlada, bağda, bahçede, ahırda, kümeste, ağılda ürettiklerimiz. Biz bunun bilincindeyiz. Son dönemde tarım ürünleri ve gıda konusunda yaşadığımız sıkıntıları en başarılı bir şekilde yöneteceğiz."

Üreten herkesin toplumun baş tacı olduğunu dile getiren Kirişci, tarımın mevzuat yönünden bir sorunu olmadığını, süreç yönetimi konusunda çalışmalar yürüteceklerini açıkladı.

  • Vahit Kirişci
  • Tarım ve Orman Bakanı
  • TBMM

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