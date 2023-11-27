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Politika

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, HEDEP Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu 9 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AA27 Kasım 2023 Pazartesi 20:13 - Güncelleme:
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
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Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Polat, Çömez, Özlale ve Bozdağ'ın yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"HEDEP Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, HEDEP Mersin Milletvekili Ali Bozan, HEDEP Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk, HEDEP İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, HEDEP Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez."

Gelen fezlekeler arasında Berdan Öztürk ve Onur Düşünmez'in ikişer dosyası bulunuyor.

  • milletvekili dosyası
  • dokunulmazlık dosyası
  • TBMM Başkanlığı

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