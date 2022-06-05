''TCDD'nin tükettiği enerjinin yüzde 35'i yenilenebilir enerjiden karşılanacak''

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'ye değer katan projeleri hayata geçirirken çevrenin korunmasına da önem verdiklerini vurguladı. Çevreyi korumak için atılan her adımın arkasında olduklarını belirten Karaismailoğlu, karayolu, demiryolu, havayolu ve limanlar olmak üzere ulaşımın her modunda çevreci yatırımları hedeflediklerini aktardı. Karayollarında seyahat sürelerini azaltarak yakıttan, zamandan ve karbon emisyonundan tasarruf sağlandığını ifade eden Karaismailoğlu, otoyol ve yollara yapılan ekolojik köprülerle de doğal yaşamın korunduğuna işaret etti.

TCDD'NİN TÜKETTİĞİ ENERJİNİN YÜZDE 35'İ YENİLENEBİLİR ENERJİDEN KARŞILANACAK

Sadece karayollarında değil demiryollarında da çevreci projelerin öne çıktığını aktaran Karaismailoğlu, "Doğal yaşama destek olmak için Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Hattı'na dünyada ilk demiryolu ekolojik köprüsünü inşa ettik. Ayrıca, daha az enerji ile daha fazla çeker gücü ve bakım kolaylığı sağlaması, elektrikli işletmecilik esnasında emisyon salınımının düşük olması ve benzeri etmenlerden ötürü mevcut konvansiyonel hatların elektrikli hale getirilmesi çalışmalarını da hızlandırdık. Günümüz itibariyle toplam hat uzunluğu 13 bin 22 kilometre olan tüm TCDD hatlarının 5 bin 986 kilometresini yani yüzde 47'sini elektrikli hale getirdik. TCDD'nin tükettiği enerjinin orta vadede yüzde 35'lik kısmını, güneş ve rüzgar başta olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedefliyoruz. Sıfır atık projesiyle de hem sera gazı salınımını engelliyoruz hem de enerji tasarrufu sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

HAVALİMANLARINDA "KARBONSUZ HAVALİMANI PROJESİ" BAŞLADI



Yolcu ve çevre dostu havalimanlarında; çevrenin korunması, sürdürülebilir yaşam çevrelerinin oluşturulması, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konularında yoğun çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Karaismailoğlu, "Başlattığımız Karbonsuz Havalimanı Projesi ile havalimanında faaliyet gösteren kuruluşlarla birlikte, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak adına karbon salımı, hava kalitesi, gürültü, atık ve atıksu yönetimi konularında sürdürülebilir havalimanı işletmeciliği sağlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ZAMANDAN 19,4 MİLYAR DOLARLIK TASARRUF



"Bakanlığımızın yaptığı yatırımlarla zamandan 19,4 milyar dolar, yakıttan 1,7 milyar dolar tasarruf edildi" diyen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Ayrıca; 9 milyon dolar değerinde kağıt, 36,7 milyon dolar değerinde de karbon salımı tasarrufu sağlandı. Bütünsel kalkınma ile 2003-2021 yılları arasında gerçekleştirilen yatırımlar ile karayollarında 22,4 milyar dolar, demiryolunda 1,5 milyar dolar, denizyolunda 2 milyar dolar, haberleşmede 2,1 milyar dolar, havayolunda 200 milyon dolar olmak üzere yıllık 28,2 milyar dolar tasarruf edildi. Önümüzdeki süreçte de herkes için etkin ve çevre dostu ulaşım sistemini geliştirmeyi sürdüreceğiz. Gelecek nesillerimize temiz, çevre dostu yatırımlarımızla örnek olmayı sürdüreceğiz."