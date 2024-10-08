İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2024 Salı / 5 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2726
  • EURO
    37,682
  • ALTIN
    2913.74
  • BIST100
    9063.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • TDT 4. Sağlık Bakanları Toplantısı'nda konuşan Bakan Memişoğlu: Daha fazla çaba sarf etmeliyiz
Politika

TDT 4. Sağlık Bakanları Toplantısı'nda konuşan Bakan Memişoğlu: Daha fazla çaba sarf etmeliyiz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyeleri arasındaki mevcut potansiyeli ileriye götürmek için hem bilimsel kapasiteyi hem de karşılıklı sağlık pazar payını artıracak çalışmalar için daha fazla çaba sarf etmeleri gerektiğini söyledi.

AA8 Ekim 2024 Salı 13:15 - Güncelleme:
TDT 4. Sağlık Bakanları Toplantısı'nda konuşan Bakan Memişoğlu: Daha fazla çaba sarf etmeliyiz
ABONE OL

Memişoğlu, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen TDT 4. Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Memişoğlu, TDT üyesi ülkelerin Türkistan coğrafyasında hem bölgeye hem de tüm dünyaya bilim ve medeniyet alanlarında yön vermiş aynı ataların torunları olduğunu söyledi.

Memişoğlu, binlerce yıllık kadim Türk medeniyetinin birer ferdi olarak binlerce yıl önce bu topraklardan canlanıp vücut bulan asil bir millet olarak tarihte yerlerini aldıkları gibi bugün de yine yan yana, omuz omuza olacaklarını vurguladı.

Şuşa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Memişoğlu, "Yaşanan büyük acılara rağmen Azerbaycan, İlham Aliyev'in liderliğinde, büyük kahramanlıklarla kendi topraklarına yeniden kavuştu. Azerbaycan'ın bu mücadelesinde Türk halkı olarak bizler de her daim yanlarında olduk ve olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, TDT kapsamında sağlık alanındaki işbirliklerine de değinerek, "Sağlık alanında yapılacak çok fazla iş var, çünkü sağlık hepimizin ortak paydasıdır. Bu durum biz politika yapıcılara çok önemli sorumluluklar yüklemektedir. Tüm TDT üyesi ülkelerde, vatandaşlarımızın sağlık statüsünü daha ileri taşımak için, sağlık hizmet sunumundan, sağlık alt yapısının ve sağlıkta bilimselliğin geliştirilmesine, sağlık insan gücünden sağlık bilgi ve teknolojilerine çok geniş bir yelpazede işbirliği sorumlulukları ve fırsatları bizleri beklemektedir. Bu teşkilat ve toplantıların bu ülkümüz ve hedeflerimiz doğrultusunda çok iyi bir çatı ve ortam oluşturduğu kanaatindeyim. Var olan potansiyelimizi daha da ileriye götürmek için hem bilimsel kapasitemizi hem de karşılıklı sağlık pazar payımızı artıracak çalışmalar için daha fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Bakan Memişoğlu, toplantı sonrasında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

  • Kemal Memişoğlu
  • Türk Devletleri Teşkilatı
  • sağlık

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.