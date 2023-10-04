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Politika

TDT üyesi ülkelerin Dışişleri Bakan Yardımcıları İstanbul'da toplandı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın Dışişleri Bakan Yardımcıları İstanbul'da TDT Sekretaryasında buluştu.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 19:07 - Güncelleme:
TDT üyesi ülkelerin Dışişleri Bakan Yardımcıları İstanbul'da toplandı
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantıya, TDT'nin gözlemci üyeleri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Macaristan ve Türkmenistan'dan da temsilciler katıldı.

Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın temsil ettiği toplantıya, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev, Kırgızistan Bakan Yardımcısı Aybek Moldogaziyev, Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Babür Usmanov, TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, KKTC Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müdürü Aysan Mullahasan Atılgan, Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Attila Pinter ve Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev iştirak etti.

Görüşmelerde, Kazakistan'ın ev sahipliğinde 3 Kasım'da Astana'da düzenlenecek 10. TDT Zirvesi'nin hazırlıkları, teşkilat gündemindeki işbirliği konuları, TDT'nin güçlendirilmesine ilişkin hususlar ile Türk dünyasını ilgilendiren güncel bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında 22 Eylül'de New York'taki Türkevi'nde düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda görüşülen hususların da takibi yapıldı.

Katılımcılar, 1 Ekim'de Ankara'da meydana gelen terör saldırısını güçlü şekilde kınayarak, terörizmle mücadelesinde Türkiye'yle dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Katılımcılar, ayrıca Karabağ konusunda Azerbaycan'ın yanında olduklarını ve teşkilat üyesi Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne destek verdiklerini belirtti.

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