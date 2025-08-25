Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. yılında Ahlat'ta konuştu. Erdoğan, "Şehit ve gazilerimizin emanetini yere düşürmeden huzurun, sükunun ve muhabbetin merkezinde yer aldığı aydınlık bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Anadolu'nun giriş kapısı Ahlat'tan bu kadim bölgeden ülkemizdeki vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum.

Bu anlamlı programın düzenlenmesinde Okçular Vakfı'nın her bir mensubuna ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.

Malazgirt Zaferi, tarihimizin en şanlı sayfalarındandır. Ahlat'ı vatan kılan Anadolu'nun fetih üssü yapan cümle ecdatı rahmetle yad ediyorum.

Ahlat'taki eserler, şanlı tarihimizin şahitleridir. Anadolu'yu ebedi yurdumuz yapan şehitlerimize rahmet diliyorum. Ahlat, bize kim olduğumuzu, nereye gittiğimizi anlatan beldelerdendir. Türk milleti için Ahlat, Kızılelma'nın anahtarıdır".

Başarı, birlik içinde olursak gelir. Şehitlerimizin emaneti bu vatanı yaşatmaya devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz asır, Türkiye Yüzyılı olarak tarihteki yerini alacaktır.