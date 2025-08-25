İSTANBUL 28°C / 19°C
Tedirgin olan hasımlara mesaj... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son düzlüğe varmış bulunuyoruz

Ahlat Etkinlik Alanı Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Saflarımızı sıklaştıracağız, kardeşliğimizi perçinleyeceğiz, birlik, beraberliğimizi hedef alan tüm saldırıları omuz omuza vererek beraberce püskürteceğiz. Çok daha müessir, çok daha muteber, çok daha müreffeh bir Türkiye için çıktığımız bu yolda kimsenin oyununa gelmeyecek, kurulan tuzaklara asla düşmeyeceğiz. Hasımlarımızı rahatsız ve tedirgin eden Terörsüz Türkiye menziline doğru kendimizden emin, ne yaptığımızı bilerek, kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz. (Terörsüz Türkiye) Son düzlüğe varmış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, gayret ve dikkatle bu düzlüğü de geçecek, menzili maksudumuza suhuletle vasıl olacağız' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sonrasında Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti.

HABER MERKEZİ25 Ağustos 2025 Pazartesi 13:27 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. yılında Ahlat'ta konuştu. Erdoğan, "Şehit ve gazilerimizin emanetini yere düşürmeden huzurun, sükunun ve muhabbetin merkezinde yer aldığı aydınlık bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Anadolu'nun giriş kapısı Ahlat'tan bu kadim bölgeden ülkemizdeki vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum.

Bu anlamlı programın düzenlenmesinde Okçular Vakfı'nın her bir mensubuna ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.

Malazgirt Zaferi, tarihimizin en şanlı sayfalarındandır. Ahlat'ı vatan kılan Anadolu'nun fetih üssü yapan cümle ecdatı rahmetle yad ediyorum.

Ahlat'taki eserler, şanlı tarihimizin şahitleridir. Anadolu'yu ebedi yurdumuz yapan şehitlerimize rahmet diliyorum. Ahlat, bize kim olduğumuzu, nereye gittiğimizi anlatan beldelerdendir. Türk milleti için Ahlat, Kızılelma'nın anahtarıdır".

Başarı, birlik içinde olursak gelir. Şehitlerimizin emaneti bu vatanı yaşatmaya devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz asır, Türkiye Yüzyılı olarak tarihteki yerini alacaktır.

  • Malazgirt Zaferi
  • Erdoğan konuşma
  • Ahlatta konuşma

