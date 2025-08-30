Tekirdağ'da CHP'li yöneticilerin, Süleymanpaşa Belediyesi'ne bağlı iştirak şirketlerinin yönetim kurullarında yer aldığı ortaya çıktı. Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına yansıyan listede il ve ilçe başkanları ile meclis üyelerinin isimleri bulunuyor. Bu isimlerin maaş ve huzur hakkı aldığı iddiaları, 631 sayılı KHK ve CHP Genel Merkezi uyarılarıyla birlikte tartışmaya yol açtı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Tekirdağ'da CHP'li il, ilçe ve kadın kolları yöneticilerinin, Süleymanpaşa Belediyesi'ne bağlı iştirak şirketlerinin yönetim kurullarında görev aldığı ortaya çıktı.

Resmi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre, CHP Tekirdağ İl Başkanı Levent Gündoğdu, İl Başkan Yardımcısı Mümin Uslu, Süleymanpaşa İl Saymanı Bülent Budak ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Dömeke, Süleymanpaşa Belediyesi Personel AŞ yönetiminde yer aldı.

KULÜP BAŞKANLIĞI İLE HAYVANCILIK GÖREVİ

Aynı belgelerde, CHP İl Başkan Yardımcısı Mümin Uslu ile Süleymanpaşa İlçe Başkan Vekili Ömer Erman Akcan'ın da Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri, Kültür ve Sanat AŞ yönetim kurullarında görev yaptığı kaydedildi.

Tekirdağ Spor Kulübü Başkanı Kazım Yavuz Çiftçi'nin ise Turizm, Tarım, Hayvancılık ve İnşaat AŞ yönetiminde bulunduğu görüldü.

CHP'LİLER GENEL MERKEZ'İN KURALINI ÇİĞNEDİ

CHP Genel Merkezi'nin 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve 7521 sayılı Kanun kapsamındaki kurallarına göre, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve belediye başkanları, encümen, denetim ve şirket yönetim kurulu görevlerinden yalnızca birinden ödeme alabilir. Huzur hakkı ve başkanlık ödeneği KHK kapsamında yer almazken, encümen, ihtisas ve denetim komisyonu görevlerinden ödeme yapılabilir ve aylık toplam ödeme 109 bin TL'yi geçemez.

Belgelere göre, CHP'li bazı meclis üyeleri ve yöneticiler, fiilen görev yapmaksızın belediye iştiraklerinden yüksek maaş ve huzur hakkı aldığı iddialarıyla gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görüşüne göre, birden fazla görevden ödeme almak için asli görevli oldukları kuruma beyan yapılması gerekiyor.

CHP Genel Merkezi de belediye meclis üyelerinin uzmanlık veya iş tanımlarına uygun olmayan şirket yönetim kurulu başkanlığı ve üyelik görevlerini 01 Nisan 2025'e kadar sonlandırmalarını ve ödemelerin 631 sayılı KHK'ya uygun hale getirilmesini talep etti. Ayrıca, bazı belediye meclis üyelerinin bu görevler nedeniyle hukuki süreçlerle karşı karşıya kaldığı ve bazıların tutuklandığı uyarısı yapıldı.

Kamuoyunda tartışma yaratan durumla ilgili olarak Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve CHP Tekirdağ il-ilçe teşkilatlarından henüz resmi bir açıklama gelmedi.