AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP'nin vizyon belgesini eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün tanıtımını yaptığı vizyon belgesi, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapıldı.

CHP'NİN VİZYON BELGESİNİ ELEŞTİRDİ

AK Partili Dağ, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak, CHP'nin vizyon belgesini eleştirdi.

Hamza Dağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaların tamamı ise şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu, uzun zamandır reklamını yaptığı "İkinci Yüzyıl" toplantısını gerçekleştirdi. Siyasette rekabet vizyon ve projelerle edilir. CHP ile özdeşleşen bir şey oldu ve yine dağ fare doğurdu. Elbette şaşırmadık.

Neler yapacaklarını süslü süslü cümlelerle anlattı ama "Nasıl" yapılacağına dair ortada bir şey yok. Neden biliyor musunuz? Çünkü nasıl yapılacağını bilmiyor.

"TÜRKİYE'NİN MİLLİ ÇIKARLARINI NASIL MUHAFAZA EDECEK VE YAŞATACAK?"

Önceden bu memlekete yol haritası çizmeleri için IMF'ten adam tayin ederlerdi. Şimdi de CHP'ye "akıl hocaları" atamışlar. Başdanışmanı ABD'de olan bir anlayış nasıl Türkiye'nin milli çıkarlarını muhafaza edecek ve yaşatacak?

"Geleceğe dönüş" hayaliniz önerdiğiniz yönetim sisteminden aşikâr. Ortaya koyduğunuz fikir ancak "IMF'in parmak salladığı, vesayetin siyaseti, toplumsal barışı ve ekonomiyi tarumar ettiği" geçmişe dönüştür. Müstemleke aklın ezberlerine, reçetelerine bu milletin ihtiyacı yoktur.

Biz ülkemizi, bu toprakların aklıyla ve diliyle inşa ettiğimiz Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz. Bu toprakların sözüne, aklına, vicdanına; bizi biz yapan değerlerine inananlar Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceklerdir. Müstemleke akıl yine kaybedecektir.