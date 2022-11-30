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Politika

Tepki çeken sözler! Gelecek Partili Torun'dan terör örgütü PKK'ya moral mesajı

Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun, Türkiye'nin terör operasyonlarına ilişkin skandal açıklamalarda bulundu. Operasyonun tamamen iç kamuoyuna yönelik bir şey olduğunu ifade eden Torun, muhtemel bir kara operasyonuna Türkiye'nin ekonomik olarak hazır olmadığını öne sürdü. Torun, 'Suriye'de herhangi bir şeyi düzeltme gibi bir durum yok.' dedi.

30 Kasım 2022 Çarşamba 10:59 - Güncelleme:
Tepki çeken sözler! Gelecek Partili Torun'dan terör örgütü PKK'ya moral mesajı
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TSK'nın terör örgütlerine karşı başlattığı Pençe-Kılıç hava harekatının yankıları sürerken Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun, operasyona yönelik skandal ifadeler kullandı. PKK/YPG terör örgütüne "korkmayın" mesajı veren Torun, "Bir miktar içeri girebilirler ancak bu propaganda amaçlı olacak" dedi.

'PROPAGANDA AMAÇLI ÜÇ BEŞ YERE BOMBA ATACAKLAR'

Türkiye'nin yürüttüğü operasyonu zayıflatmaya çalışan Torun, "Suriye'de herhangi bir şeyi düzeltme gibi bir durum yok. Operasyon olayı tamamen iç kamuoyuna yönelik bir şey. Yani Türkiye'deki kitleleri, bir şekilde PKK karşısında muhafazakar ve milliyetçi oyları konsolide etme amacını güdüyor. Dolayısıyla tamamen iç politikaya yönelik bir şey. Yani Suriye'de herhangi bir şeyi düzeltme gibi bir durum yok. Üç-beş yere bomba atacaklar, bir miktar içeri girebilirler ancak bu dediğim gibi propaganda amaçlı olacak." ifadelerini kullandı.

Torun, "Bu Türkiye'nin uluslararası ilişkileri açısından da zor. İkincisi karşılaşacağı direnç göz önüne alındığında böyle bir maliyeti içeride de karşılaması mümkün değil. Ekonomik olarak da Türkiye bu büyüklükte bir operasyon için hazır değil. Bence olursa küçük çaplı göz boyama türünde bir operasyon bekliyorum. Orada çok da ileriye gidebilecekleri kanaatinde değilim."

Torun'un skandal açıklamalarına tepki yağdı.

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