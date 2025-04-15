Terör belasından kurtulmak için teklif yaptılar: Türkiye bu boşluğu doldurabilir

Antalya Diplomasi Formu sonrası Türkiye'nin Afrika kıtasındaki artan nüfuzu hakkında dikkat çeken bir analiz haber daha yayımlandı. Türkiye'nin Afrika'da etkisini artırma stratejisini hızlandırdığı belirtilen haberde askeri iş birlikleri, arabuluculuk çabaları ve diplomatik hamlelerle Ankara'nın kıtada yeni bir güç olarak öne çıktığı belirtildi. Türkiye'nin bölgede artan nüfuzunun asıl sebeplerinden birinin ise Fransa ve ABD gibi aktörlerin kıtadan geri çekilmesiyle daha da arttığı vurgulandı.

11-13 Nisan tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nun da Türkiye'nin Afrika'daki konumunu güçlendirme çabalarının son halkası olduğu belirtilirken foruma birçok Afrikalı yetkilinin katıldığına dikkat çekildi.

"AFRİKA ALTERNATİF ARIYOR"

Haberde görüşlerine yer verilen Nijerya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Genel Direktörü Prof. Eghosa Osaghae, Türkiye'nin Afrika'da ilgi gördüğünü belirterek, "Afrika ülkeleri bugün alternatif arayışında ve Türkiye bu alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor," açıklamasında bulundu.

ASKERİ ORTAKLIKLAR VE SAVUNMA ANLAŞMALARI

Türkiye'nin Somali, Libya, Kenya, Ruanda, Etiyopya, Nijerya ve Gana ile imzaladığı savunma anlaşmaları sayesinde, özellikle Türk yapımı İHA'lar başta olmak üzere birçok savunma sanayi ürünü Afrika pazarında yer bulduğuna dikkat çekildi.

Nijeryalı uzman Osaghae, "Birçok Afrika ülkesi Türkiye ile zaten askeri iş birliği içinde. Bu, Türk etkisi için bir yapı taşı olabilir," ifadelerini kullandı.

SOMALİ-ETİYOPYA KRİZİNDE ANKARA İMZASI

Haberde, Etiyopya'nın 2023'te Somali ile yaptığı deniz erişimi anlaşması sonrası yükselen tansiyonun, Türkiye'nin arabuluculuğunda yatıştığı ve geçtiğimiz aralık ayında iki ülkenin diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiği ahtırlatıldı.

"FRANSA'YLA İLİŞKİLERİMİZ SÜRÜYOR AMA..."

Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Kacou Leon Adom'un da görüşlerine yer verilen haberde, "Türkiye ile yeni işbirliklerine açığız. Fransa ile gurur duyduğumuz ilişkilerimiz var. Ancak bu, başka ortaklıklar kurmamıza engel değil," dedi.

AFRİKA'NIN YENİ ARABULUCUYA İHTİYACI VAR

Öte yandan haberde özellikle, bölgede artan güvenlik tehditleri ve iç çatışmalar, dış aktörlerin arabuluculuk rolünü daha da kritik hale getirdiği belirtildi. Somali merkezli El Şebab, Nijerya'daki Boko Haram ve Uganda kökenli Lord's Resistance Army gibi tehditlere karşı ülkelere Türkiye'nin sunduğu iş birliklerinin çok önemli olduğu vurgulandı.

Osaghae, Türkiye'nin sadece güvenlik değil, kalkınma projeleriyle de sahada olduğunu belirterek, "Afrika, yalnızca güvenilir değil, aynı zamanda etkili arabuluculara ihtiyaç duyuyor. Türkiye bu boşluğu doldurabilir." şeklinde konuştu.