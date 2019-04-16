13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8144
  • 6,5679
  • 238.294
  • 96.365
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Terör bitti Avasipi şenlendi

Hakkari/Çukurca’da huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla vatandaşlar, yıllardır terör saldırıları nedeniyle gidilemeyen bir çok yerde piknik yapmaya başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK’ya yönelik başarılı operasyonlarıyla huzurun sağlandığı ilçede, vatandaşlar, daha önce gidemedikleri bölgelerde eğlenceli zaman geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. 

ZAP KIYISINDA MANGAL

Havaların ısınmasıyla, hafta sonu tatillerinin yanı sıra hafta içi de kaymakamlığın Zap Suyu çevresine kurduğu mesire alanına akın eden vatandaşlar, burada mangal yakıp, güzel zaman geçiriyor. Hakkari ve Yüksekova’dan gelen vatandaşların da ilgi gösterdiği mesire alanındaki Avasipi Şelalesi güzel görüntüler oluşturdu. Bölgede piknik yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan vatandaşlar, mesire alanı oluşturarak vatandaşların hizmetine sunan kaymakamlığa da teşekkür etti.   

İşte S-400´lerin konuşlanacağı yerler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan: Belarus ile 6 anlaşma imzalandı

Başkan Erdoğan: Belarus ile 6 anlaşma imzalandı

Onay çıktı! Araçlarda zorunlu olacak

Onay çıktı! Araçlarda zorunlu olacak

Türk devinden Afganistan çıkarması

Türk devinden Afganistan çıkarması

10 bin liralık otomobille drift yaptı 7 bin 710 lira ceza yedi

10 bin liralık otomobille drift yaptı 7 bin 710 lira ceza yedi

AK Parti'den İstanbul için mazbata itirazı

AK Parti'den İstanbul için mazbata itirazı

İstanbul için olağanüstü süreç nasıl işleyecek?

İstanbul için olağanüstü süreç nasıl işleyecek?

3 ilçe 2 Haziran'da yeniden sandığa gidecek

3 ilçe 2 Haziran'da yeniden sandığa gidecek

İsviçre medyasından İstanbul Havalimanı'na büyük övgü

İsviçre medyasından İstanbul Havalimanı'na büyük övgü
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye´nin en büyüğü olacak! Havadan böyle görüntülendi...

Türkiye´nin en büyüğü olacak! Havadan böyle görüntülendi...

Notre Dame Katedrali yangın sonrası içeriden ilk kez görüntülendi!

Notre Dame Katedrali yangın sonrası içeriden ilk kez görüntülendi!

Diriliş Ertuğrul 144. yeni bölüm: O isim idam edilerek diziden ayrılıyor mu

Diriliş Ertuğrul 144. yeni bölüm: O isim idam edilerek diziden ayrılıyor mu

Kıyıdan 220 km açıkta kurtarıldı

Kıyıdan 220 km açıkta kurtarıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA