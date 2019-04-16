Terör bitti Avasipi şenlendi
Hakkari/Çukurca’da huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla vatandaşlar, yıllardır terör saldırıları nedeniyle gidilemeyen bir çok yerde piknik yapmaya başladı.
Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK’ya yönelik başarılı operasyonlarıyla huzurun sağlandığı ilçede, vatandaşlar, daha önce gidemedikleri bölgelerde eğlenceli zaman geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.
ZAP KIYISINDA MANGAL
Havaların ısınmasıyla, hafta sonu tatillerinin yanı sıra hafta içi de kaymakamlığın Zap Suyu çevresine kurduğu mesire alanına akın eden vatandaşlar, burada mangal yakıp, güzel zaman geçiriyor. Hakkari ve Yüksekova’dan gelen vatandaşların da ilgi gösterdiği mesire alanındaki Avasipi Şelalesi güzel görüntüler oluşturdu. Bölgede piknik yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan vatandaşlar, mesire alanı oluşturarak vatandaşların hizmetine sunan kaymakamlığa da teşekkür etti.
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