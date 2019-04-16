Terör bitti Avasipi şenlendi

Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK’ya yönelik başarılı operasyonlarıyla huzurun sağlandığı ilçede, vatandaşlar, daha önce gidemedikleri bölgelerde eğlenceli zaman geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

ZAP KIYISINDA MANGAL

Havaların ısınmasıyla, hafta sonu tatillerinin yanı sıra hafta içi de kaymakamlığın Zap Suyu çevresine kurduğu mesire alanına akın eden vatandaşlar, burada mangal yakıp, güzel zaman geçiriyor. Hakkari ve Yüksekova’dan gelen vatandaşların da ilgi gösterdiği mesire alanındaki Avasipi Şelalesi güzel görüntüler oluşturdu. Bölgede piknik yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan vatandaşlar, mesire alanı oluşturarak vatandaşların hizmetine sunan kaymakamlığa da teşekkür etti.