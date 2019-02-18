12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3059
  • 6,0104
  • 228
  • 101.728
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Terör desteğine göz açtırılmadı

Güvenlik güçleri, PKK elebaşı Öcalan’ın 15 Şubat’ta yakalanma yıl dönümünde eylem yapmak isteyen teröristlere ve terör destekçisi HDP’lilere göz açtırmadı. Operasyonlarda 735 kişi gözaltına alınırken, 61 kişi tutuklandı. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Terör örgütü elebaşı Öcalan’ın Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilişinin yıl dönümü 15 Şubat’ta gerçekleştirilecek yürüyüş, açıklama, oturma eylemi gibi etkinlikler, valiliklerce olası provokasyona karşı iptal edildi. Karar doğrultusunda, Öcalan’ın cezaevi koşullarını gerekçe gösteren HDP Hakkari vekili Leyla Güven’in başlattığı açlık grevi bahanesiyle yapılmak istenen izinsiz yürüyüşlere de izin verilmedi. 

İZİNSİZ YÜRÜYÜŞE ENGEL

Van’da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP vekilleri Muazzez Orhan, Murat Sarısaç, Saliha Aydeniz ve Sait Dede’ye de izin verilmedi. Oturma eylemi yapan Aydeniz, üzerinde ‘100. gününde Leyla’ya tecridi kırmaya’ yazılı tişörtü almaya çalışan kadın polisin kolunu ısırdı. Yaralanan polis, 10 gün iş göremezlik raporu aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydeniz hakkında ‘görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘basit kasten yaralama’ suçlarından soruşturma başlattı. 

PKK’YA DESTEĞE HAPİS 

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter’da “Hiçbir zaman çaresiz olmadık. Çünkü PKK var. PKK bitmez” sözleri ve diğer suç unsuru paylaşımları nedeniyle eski HDP Van vekili Nadir Yıldırım hakkında terör suçundan soruşturma başlattı. HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde, operasyonları protesto etmek amacıyla bölgeye girmek istediği gerekçesiyle yargılandığı davada 3 yıl 11 ay hapse çarptırıldı. HDP Tunceli vekili Alican Önlü’ye de terör örgütü propagandası yapmaktan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristler için saygı duruşunda bulunan HDP il yöneticileri Ali Sincar ve Eylem Amak’ın da bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Tüm yapılan operasyonlar sonucunda 735 gözaltına alındı, bunlardan 61’i de tutuklandı. 

Terör vekili icraatları

İplerini terör örgütü PKK’nın eline bırakan terör örgütünün siyasi uzantısı HDP’liler aday tanıtım toplantısında hazır ola geçerek esas duruşta terör marşı dinledi. Van’da ise izinsiz yürüyüş yapmak isteyen vekillerden Saliha Aydeniz kendisine müdahale eden polisin elini ısırdı. 

Başkan Erdoğan asker eşinin ricasını geri çevirmedi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İşgalci İsrail askerleri Gazze'de 7 Filistinliyi yaraladı

İşgalci İsrail askerleri Gazze'de 7 Filistinliyi yaraladı

Reina Katliamı Davası'nda yeni karar

Reina Katliamı Davası'nda yeni karar

Van'ın Saray ilçesi 4.1'le sallandı

Van'ın Saray ilçesi 4.1'le sallandı

Suriye sınırında dikkat çeken hareketlilik

Suriye sınırında dikkat çeken hareketlilik

Mısır'da patlama: Ölü ve yaralılar var

Mısır'da patlama: Ölü ve yaralılar var

Çocuklardan ‘Mavi Balina’ çığlığı: Bizi tehlikeden kurtarın

Çocuklardan ‘Mavi Balina’ çığlığı: Bizi tehlikeden kurtarın

'Yabancı terörist savaşçılar Suriye'de yargılansın'

'Yabancı terörist savaşçılar Suriye'de yargılansın'

55 yıl sonra cenaze töreni düzenlendi

55 yıl sonra cenaze töreni düzenlendi
 

POPÜLER HABERLER

İdlib´de terör saldırısı, 15 ölü

İdlib´de terör saldırısı, 15 ölü

İdlib şehir merkezinde iki patlama: 15 ölü, 30 yaralı

İdlib şehir merkezinde iki patlama: 15 ölü, 30 yaralı

PKK'nın Kış yapılanmasına büyük darbe

PKK'nın Kış yapılanmasına büyük darbe

Rusya'nın bu silahları ilk kez görücüye çıktı

Rusya'nın bu silahları ilk kez görücüye çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA