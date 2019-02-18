Terör desteğine göz açtırılmadı

Terör örgütü elebaşı Öcalan’ın Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilişinin yıl dönümü 15 Şubat’ta gerçekleştirilecek yürüyüş, açıklama, oturma eylemi gibi etkinlikler, valiliklerce olası provokasyona karşı iptal edildi. Karar doğrultusunda, Öcalan’ın cezaevi koşullarını gerekçe gösteren HDP Hakkari vekili Leyla Güven’in başlattığı açlık grevi bahanesiyle yapılmak istenen izinsiz yürüyüşlere de izin verilmedi.

İZİNSİZ YÜRÜYÜŞE ENGEL

Van’da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP vekilleri Muazzez Orhan, Murat Sarısaç, Saliha Aydeniz ve Sait Dede’ye de izin verilmedi. Oturma eylemi yapan Aydeniz, üzerinde ‘100. gününde Leyla’ya tecridi kırmaya’ yazılı tişörtü almaya çalışan kadın polisin kolunu ısırdı. Yaralanan polis, 10 gün iş göremezlik raporu aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydeniz hakkında ‘görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘basit kasten yaralama’ suçlarından soruşturma başlattı.

PKK’YA DESTEĞE HAPİS

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter’da “Hiçbir zaman çaresiz olmadık. Çünkü PKK var. PKK bitmez” sözleri ve diğer suç unsuru paylaşımları nedeniyle eski HDP Van vekili Nadir Yıldırım hakkında terör suçundan soruşturma başlattı. HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde, operasyonları protesto etmek amacıyla bölgeye girmek istediği gerekçesiyle yargılandığı davada 3 yıl 11 ay hapse çarptırıldı. HDP Tunceli vekili Alican Önlü’ye de terör örgütü propagandası yapmaktan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristler için saygı duruşunda bulunan HDP il yöneticileri Ali Sincar ve Eylem Amak’ın da bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Tüm yapılan operasyonlar sonucunda 735 gözaltına alındı, bunlardan 61’i de tutuklandı.

Terör vekili icraatları