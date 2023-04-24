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Politika

Terör destekçisi Başak Demirtaş'tan küstah tehdit: Hesap sorma zamanı geliyor

Terör suçlarından dolayı tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, HDP'nin Hakkari mitinginde tehditler savurdu. Mitingde, 'Artık bize yaşatılanlar için hesap sorma zamanı geliyor.' diyen Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın mektubunu okudu.

24 Nisan 2023 Pazartesi 21:30 - Güncelleme:
Terör destekçisi Başak Demirtaş'tan küstah tehdit: Hesap sorma zamanı geliyor
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Türkiye'nin kaderinin belirleneceği 14 Mayıs seçimlerine adım adım yaklaşılırken, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP de terör suçlularına özgürlük vaat etmeye devam ediyor. HDP'nin Hakkari'deki mitinginde konuşan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, 14 Mayıs'tan sonra Demirtaş'ın serbest kalacağını söyleyip, tehditler savurdu.

KILIÇDAROĞLU'NUN DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK VAADİ

Başak Demirtaş'ın yaptığı açıklama, akıllara Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş ve Kavala'ya özgürlük vaatlerini getirdi.

Seçilmesi halinde 37 kişinin hayatını kaybettiği "6-8 Ekim olayları"nın azmettiricisi terör destekçisi eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağını vadeden 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın, Gezi Parkı tutuklularının serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" demişti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu daha önce de "Düşüncesini ifade etti diye hapse atılan kişileri ya da düşüncelerinden ötürü kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.

TEK UMUTLARI KILIÇDAROĞLU

"PKK terör örgütü değildir" ve "Kürdistan kurulacak" sözleri ile de bilinen Demirtaş, bir dönem özellikle muhalif medya organları tarafından "demokrasi kahramanı" ilan edilmeye çalışılmıştı. Edirne'de tutuklu bulunan ve 6-8 Ekim olaylarına ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile yargılanan Demirtaş, demir parmaklıklardan kurtulabilmek için umudunu Kılıçdaroğlu'na bağladı.

HDP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

HDP, 6'lı koalisyona katılarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına desteğini açıkladı. 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kapalı kapılar ardında yaptığı işbirliğinin ardından HDP'nin şartlarını kabul etmişti. HDP de bu şartlar doğrultusunda aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'na desteklerini bildirmişti.

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