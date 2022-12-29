Terör destekçisi ülkeye yeni harita teklifi: Teröristlere toprak verin

Bugün Avrupa kıtasının tam olarak Türkiye karşıtı bir kaleye dönüşmüş olduğunu belirten ASİMED Başkanı Savaş Eğilmez, "Avrupa'nın birçok ülkesi, Türkiye aleyhine olabilecek her türlü organizasyona ve faaliyete kucak açmak konusunda birbirleriyle yarışıyor. Sözde yasaklı olan PKK terör örgütünün maddi-manevi üssü konumunda olan Avrupa, Ermeni diasporasına yaptığı hamilik ile birlikte son yıllarda da diğer terör örgütü FETÖ'yü korumaya almış durumda. AB ülkeleri, PKK'yı, sivil toplum örgütü adı altında Türkiye'ye karşı desteklemiş ve büyütmüştür. Avrupa'daki PKK dernekleri, büroları, medyası, ekonomik örgütlenmesi AB tarafından durdurulmamakta ve kültürel yardım adı altında desteklenmektedir. Düzenlenen PKK gecelerinde, Avrupalı sivil toplum temsilcileri ve siyasetçilerin boy göstermesi bu işi daha da ahlaksız hale getirmektedir. Bu bakımdan AB ülkelerinde PKK'nın terör örgütü olarak gösterilmesi tamamen kandırmacadır. PKK/PYD/YPG, Avrupa'da sivil toplum kisvesi alında düzenlediği organizasyonlarla yılda yaklaşık 200 milyon euro gelir elde ediyor" diye konuştu.

"HER ÜLKENİN KENDİ PKK'SI VAR"

PKK/PYD'yi yekpare görme ve sadece Amerikancı PKK ile sınırlandırmanın doğru olmadığını vurgulayan Eğilmez, "Avrupalı devletlerin çıkarlarına zarar vermeden ve onların çıkarlarını gözeterek eylem çizgisini belirleyen PKK, bir ahtapotun kolları misali Alman PKK'sı, Fransa PKK'sı, Belçika, Hollanda, Avusturya PKK'sı şeklinde hareket etmektedir. Bu teröristler, sınırları içerisinde örgütlendiği devletlerin çıkarları doğrultusunda hareket ederek, yine o devletlerin isteği üzerine Türkiye aleyhine hareket ediyorlar. 100 yıl önce ülkemizi bölmek için Ermenileri kullanan Fransa, bugün de PKK terör örgütünü kullanmaya çalışıyor. Fransa yönetimi sadece ülkesinde değil, PKK'nın Suriye'deki örgütlenme faaliyetlerinde de destek oluyor. Fransa'nın PKK'sı bu sefer Fransa'yı vurdu. Paris'i yakıp yıktılar. Onlarca polisi yaraladı, 10'larca mağazayı yağmaladılar. Fransız yönetimi olanları şaşkınlıkla izlese de PKK terör örgütünün bu eylemleri, Fransız politikasının doğal bir sonucudur. Besledikleri yılan bu sefer kendilerini sokmuştur. Fransız yönetimine tavsiyemiz, bu teröristlerin kimin aklıyla bu eylemleri gerçekleştirdiğini araştırmalarıdır. Çünkü bu örgütün düdüğünü mutlaka biri çalıyordur. Bugün Fransa'nın başına gelenler, çok yakın zamanda terörist sevici herhangi bir Avrupa ülkesinde de yaşanabilir ve hatta yaşanacaktır. Avrupa aklını başına almalı ve PKK/PYD/YPG ve FETÖ terör örgütlerine kucak açmayı ve onları desteklemeyi bırakmalıdır. 100 yıl önce olduğu gibi bugün de yaptıkları planlar çöp olacak ve kullandıkları maşa ellerini yakacaktır" şeklinde konuştu.

"FRANSA, TERÖR ÖRGÜTLERİNE TOPRAKLARINDAN VERSİN"



Eğilmez, "Bizim, Fransa'ya kendilerini ve PKK terör örgütünü de memnun edecek bir önerimiz var. Fransa, teröristlere topraklarının kuzey doğusunda Belçika, Almanya ve İsviçre sınırında toprak verip kardeş kardeş yaşayabilirler. FETÖ'cülerin de barınabileceği bu bölgenin tespitini yapıp, kendileri için hazırladığımız haritayı da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a gönderdik. Kendilerine şimdiden hayırlı olsun dileklerimizi gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

"PKK'NIN AVRUPA'DA 400'DEN FAZLA AKTİF ŞUBESİ VAR"



PKK terör örgütünün Avrupa'nın neredeyse tamamında büyük bir yapılanmayla temsil edildiğini kaydeden Eğilmez, "Avrupalı devletler tarafından himaye edilmektedir. Bu bakımdan sadece Almanya'da PKK/PYD'ye ait 189 dernek ve kuruluş faaliyet göstermektedir. Bu terör örgütü; Avusturya'da 9, Belçika'da 17, Bulgaristan'da 7, Danimarka'da 16, Finlandiya'da 5, Fransa'da 10, Hollanda'da 11, İsviçre'de 24, İngiltere'de 12, İspanya'da 4, İsveç'te 29, İrlanda'da 1, Macaristan'da 1, Norveç'te 15, Romanya'da 6 ve Yunanistan'da 10 adet sözde sivil toplum örgütü ile temsil ediliyor. Bunların dışında Avrupa'da terör örgütüne ait 3 TV kanalı, 29 gazete-dergi aracılığı ile örgüt propagandası yapılmakta ve örgüt milyonlarca euro bağış toplanmaktadır. Bu yapılanmayla Avrupalı devletler adeta PKK'nın kasası durumunda olup, terör örgütünün tüm iaşe ve her türlü ihtiyacı Avrupalı devletlerce karşılanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

"200 TERÖR ÖRGÜTÜ KURULDU"



Eğilmez, "Küresel güçler, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra enerji kaynakları veya stratejik açıdan önemli olan bölgeleri, kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmek için dünya çapında 200'e yakın terör örgütü kurdu. Yüz binlerce masum insanın ölümüne, milyonlarca insanın mülteci olmasına neden oldular. Bu terör örgütleri sayesinde, küresel güçlerin hizmetindeki silah ve uyuşturucu tacirleri milyarlarca doları ABD ve Batılı ülkelere aktardı. Şimdi ise Avrupa'nın kullandığı terör örgütlerinin başında PKK/PYD geliyor. Öyle ki Brüksel'deki AP merkezini PKK/PYD, FETÖ ve Ermeni Diasporası'nın üssü haline gelmesine göz yumuyor. Şu bir gerçek ki geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye aleyhine faaliyet gösteren ve Avrupa'dan çok büyük destek alan terör örgütlerinin tamamı tarihin çöplüğüne gömüleceklerdir" açıklamalarında bulundu.