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Politika

Terör destekçisine 'Sevgi, Barış ve Dostluk' ödülü! CHP'ye sert tepki: Tarihe kara bir leke olarak geçti

Zonguldak Ereğli'de '22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali' düzenlendi. Festivalde; Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya verildi. Terör destekçisi Fincancı'ya ödül veren CHP yönetimini eleştiren AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, 'Tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. Kdz. Ereğli Belediye'sinin düzenlemiş olduğu, 'Sevgi, Barış ve Dostluk' festivalinde skandal bir olay yaşanmıştır' dedi.

24 Temmuz 2022 Pazar 17:03 - Güncelleme:
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde "22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali" düzenlendi.

Törende; Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı, TTB konsey üyeleri doktor Aydın Şirin ve Onur Nadir Karahancı'ya verildi.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun ise bu duruma tepki gösterdi. Belediye Başkanı Halil Posbıyık ile CHP'li yetkilileri kınayan Tosun, şunları söyledi:

Tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu, 'Sevgi, Barış ve Dostluk' festivalinde skandal bir olay yaşanmıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "Sevgi, Barış ve Dostluk" ödülünü; PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG Terör Örgütü Eş Başkanına ödül veren, TBMM'ye giriş yasağı olan, PKK Terör Örgütü Elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen derneğin kurucuları arasında yer alan, Türkiye'nin Ermeni Soykırımı yaptığı iddiasını savunan ve bu güzide ülkemizin birliğine, dirliğine faydası olacak her türlü çalışmaya karşı çıkan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya vermiştir.

  • Şebnem Korur Fincancı
  • Ereğli Belediye Başkanı
  • Türk Tabipleri Birliği

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