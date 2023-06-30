Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu 7'li koalisyon, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday göstermişti. Seçimlerin her iki turunda da Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan karşısında ağır bir hezimet yaşayan muhalefet bloğu seçim sonuçları üzerinden birbirine düşmüştü.

Terör soruşturmaları kapsamında tutuklanan HDP eski Eş Başkanı Figen Yüksekdağ, ittifak ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri destekten pişman olduklarını dile getirmişti. CHP liderinin 'özgürlük' vadettiği Yüksekdağ, "Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararları yanlıştı. Ben de dahil cezaevindeki HDP'li siyasetçiler, kendi adayımızı göstermeyi savunmuştuk" demişti.

"BÜYÜKŞEHİRLER BAŞTA OLMAK ÜZERE BÜTÜN ŞEHİRLERDE ADAYLARIMIZI ÇIKARACAĞIZ"



HDP kanadından ittifaka ilişkin bugün dikkat çeken bir açıklama daha yapıldı.

2019 yerel seçimlerinde ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP, gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerde kendi adayını çıkaracağını duyurdu.

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyükşehirler başta olmak üzere bütün şehirlerde adaylarımızı çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

AKŞENER'DEN SONRA HDP DE CHP'Yİ SATTI



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'kumar masası' diyerek dağıttığı ittifaka 6 Mart tarihinde geri dönmüştü. Seçim yenilgisi sonrası masadan ayrılan ilk isim olan Akşener, eski ortaklarını yerden yere vurup, "Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. İnsafınız kurusun, anlıyorum korktunuz. Neymiş İstanbul HDP sayesinde kazanılmış. Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar." demişti.