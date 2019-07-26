Terör koridorunu parçalayacağız
Başkan Erdoğan, Fırat’ın doğusuna operasyondan, S-400’ler nedeniyle muhtemel F-35 yaptırımına, iç siyasetten ekonomiye önemli mesajlar verdi.
Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen 130. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, konuşmasında S-400, F-35, Doğu Akdeniz konularında dünyaya önemli mesajlar verirken, iç siyasette de kritik değerlendirmeler de bulundu.
KANDİL DİYE MESELE KALMAYACAK: Şimdiye kadar Gezi olaylarından 15 Temmuz ihanetine kadar milli bekamıza yönelik pek çok saldırıyı püskürttük. Fırat’ın doğusunda hala aynı gayret sürüyor. Ülkemize yönelik terör saldırılarının merkezi olan Kuzey Irak’ta Pençe 1 ve 2 operasyonlarıyla kalıcı çözümler bulmak gayretindeyiz. Bu harekatla Fırat’ın doğusundaki terör gruplarıyla Kuzey Irak’taki teröristlerin iletişimlerini kesmiş olacağız. Amacımız bir güvenlik hattı oluşturmaktır. Bunu başardığımızda Kandil diye bir meselemiz kalmayacaktır. Fırat’ın doğusundaki terör örgütleriyle Kuzey Irak’takilerin bağlantısını kesmiş olacağız. Erbil’deki konsolosluk görevlimize yapılan saldırı harekatın ne kadar gerekli olduğunun teyididir. Konsolosluk görevlimizin şehit edenlerin tamamını yakaladık. Başarılı bir operasyonla inlerinde etkisiz hale getirdik.
S-400’LERİ AKTİF KULLANACAĞIZ: Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400’ler konusunda ABD’nin aklı selimle harekat edeceğini umuyorum. S-400’ler gelmeye devam ediyor. Nisan 2020’de bu sistemleri aktif olarak kullanmaya başlayabileceğiz. F-35’den dışlanma teklifleri başta olmak üzere Türkiye’ye yöneltilen hiçbir tehdidin ülkemizin güvenlik tedbirlerinden alıkoyamayacağını ifade etmek isterim. Karada, denizde ve havada kendisinin ve dostlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek Türkiye’ye az kaldı. İnşallah birkaç yıl sonra bu konuda bambaşka bir Türkiye manzarası ile karşılaşacağız. Türkiye gemisinde delik, Türkiye kalesinde gedik açtırmayacağız.
AMBARGOLAR BİZİ DURDURAMAYACAK: ABD ile Suriye sınırları boyunca güvenli bölge oluşturmaya yönelik görüşmeler ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın Fırat’ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte gayretliyiz. Avrupa, ABD ambargoları bizi bu sorunu çözmekten alıkoyamayacaktır. Ne yapılması gerekiyorsa bunu yapıyoruz ve yapacağız. Bunun için de bir yerlerden izin almaya ihtiyacımız yok. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Kabadayılık yapan ya toprağın altına girecek, ya zillete teslim olacak. Suriye’nin kuzeyindeki aklı selim sahiplerine sesleniyorum gelin bu PYD denen işbirlikçi zalim örgütü bir an önce tasfiye edelim. Türkiye’de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizden 330 bini geri döndüler. Daha fazla Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönüşünü sağlamak için Münbiç ve Fırat’ın doğusunu süratle güvenli hale getirmek zorundayız.
F-35’LERi VERMEZSENiZ BAŞKA YERE DÖNERiZ
F-35’LE ilgili bir milyar 400 milyon dolar ödeme yapmışız: 4 taneyi ABD’de pilotlarımıza teslim ettiler ülkemize gelmesine izin vermiyorlar. Sonra da Patriotu neden bizden almadınız diyorlar. Şimdi ABD kongresine sesleniyorum; biz Obama döneminde Patriot almayı arzu ettiğimizde siz vermediniz. Trump döneminde şimdi yine engel olmaya çalışıyorsunuz. Paramızla alacağız. Kim verirse ona gideceğiz. Rusya ile her türlü anlaşmamızı yaptık. Siz yine de verecekseniz biz sizden Patriot alırız dedik. Biz bütün tedbirlerimizi almak zorundayız. F-35 vermiyor musunuz, biz o konuda da yine tedbirlerimizi alır, başka yerlere döneriz. Bu konuda da çalışmalarımızı yapıyoruz. Biz eli bağlı duramayız.
TÜRKiYE KABiLE DEVLETi DEĞiLDiR KABiLE HiÇ DEĞiLiZ
Türkiye’de bay Kemal veya dirsek temasında olan adamları yok, Türkiye’de AK Parti var. Cumhur İttifakı var. Artık kendimize ait sondaj gemilerimiz var. Orada aramaları yapan gemilerimiz var bize ait. Onlar bölgede çalışıyor. Beyler rahatsız. Niye? Deniz hukukuna göre atmamız gereken adımlarımızı atıyoruz. Kıbrıs’ta biz garantör ülkeyiz. F-35 konusunda da sürdürüyorlar. Böyle bir adım atılırsa biz kabile devleti değiliz, kabile hiç değiliz. 2 bin yıllık tarihe sahip Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. Düne kadar kapılarında bizi dilenci gibi beklettiler. Bir İHA mı SİHA mı alacağız, bugün git yarın gel dediler, vermediler.
KENDi SAVAŞ UÇAĞIMIZI YAPACAĞIZ
Terörle yoğun bir mücadele içindeyiz. Ee terörle mücadelede bizi yalnız başına bırakan stratejik ortaklar var. NATO üyesiyiz. Ama bu komşular bizi mal sahibi yaptılar. Şimdi İHA’mız var, SİHA’mız da var. Mühimmatları da burada üretiliyor. Akıllı bomba alacağız Obama ile G-20 toplantısında konuştuk, halledeceğiz dedi. Hala halledecekler, ne oldu akıllı bombayı biz ürettik. Şimdi SİHA’nın ötesine geçiyoruz. İnşallah bir iki ay içerisinde test çalışmaları başlayacak. Kendi savaş uçağımızı da yapıyoruz, yapacağız.
BOEiNG’LERi DÜŞÜNMEYE BAŞLAYACAĞIZ
Bu süreç içerisinde de gerçek dostlar ortaya çıkıyor. Sayın Trump’a Osaka’da ‘’Biz sizden patriot almadıysak da sizden biz 100 tane yeni nesil Boeing uçağı alıyoruz. Bu bir alışveriş değil mi. Patriot almayız da Boeing alıyoruz ama yine de vereceksiniz verin’. Yeni nesil Boeing geldi, biz de ödememizi yapıyoruz. Biz iyi müşteriyiz. Ama böyle giderse biz bu konuda da ister istemez düşünmek zorunda kalacağız.
İSRAİL DEVLET TERÖRÜNE SESSİZ KALINAMAZ
İsrail’in Filistin’e sürdürdüğü devlet terörüne sessiz kalınmasına da karşıyız. Doğu Kudüs’te evleri başlarına yıkılan Filistinlerin ağıtlarını duymayanlar kendi evlerini kendi elleriyle yıkanlardır. Tam üyelik müzakerelerinde AB’nin ülkemize verdiği sözleri açıkça çiğnediğini de unutmadık. Suriye ve Doğu Akdeniz politikamıza yönelik aleni saldırılar bunların üzerine tuz biber ekmiştir. AB ülkelerinde yükselen ırkçılık yaşlı kıtanın geleceğini tehdit ediyor. Türkiye AB’nin en karlı, en potansiyeli yüksek dost adayıdır. Öyle de kalmak istiyoruz yeter ki AB’nin aynı olduğunu görelim. Önümüzdeki dönemde bölge politikaları konusunda AB ile daha geniş bir uzlaşı zemini yakalayacağımızı ümit ediyorum.
BAY KEMAL SEN O iŞLERDEN ANLAMAZSIN
Yeni yönetim sisteminden çok rahatsız beyefendi. İlla parlamenter demokrasiye geçmek gerekiyormuş. Tek adam tek adam diye nakarat yapıyor. Tek adam benmişim. Biz tek adamlığı sizden öğrendik ama biz tek adam değiliz. İl başkanlarınıza illerin valiliğini veren Halk Partisi değil mi. Devleti böyle yönettiniz, o yüzden batırdınız. Bu ülke güdümlü demokrasiyi CHP’den öğrenmiştir. Biz tabii yolumuza devam edeceğiz. Şu ifadeye bak: Havaalanı yaptıkları için övünüyorlar, kaça yaptıklarını ben bilmiyorum. Sen o işlerden anlamazsın, sen yalana devam et. Yap işlet devret diye bir mekanizma var, bunu öğren. Biz bu mekanizma ile yaptık. Dünya bizden öğreniyor. İş bilen adamların varsa sor sana anlatsınlar.
GÜVENDiĞiN TERÖRiSTLER SENi KURTARAMAYACAK
Bay Kemal Türkiye’nin emir alır hale geldiğini söylüyor. Nerede? Tek adam rejiminde. Türkiye Cumhuriyeti asla ve kata emir almamıştır. O sizin cibiliyetinizde var. Biz bugüne kadar kimseden emir almadık. Bunun önemli adımlarından birisi de S-400’dür, Doğu Akdeniz’dir. Emir alıyor muyuz almıyor muyuz göreceksin. Ama sen alırsın senin cibiliyetin bu. Senin o güvendiğin teröristler seni kurtaramayacaktır. Onları şimdi inlerinde vuruyoruz. Ama sen onlarla beraber yürüyor. Senin adamların onların tabutlarını taşıyadursun bzi şerefli evlatlarımızın şerefli tabutlarına omuz veririz. Utanmadan emir alma noktasına geldi diyor. IMF’ye borcu biz mi yaptık? Siz yaptınız. Türkiye’nin dünyada itibarı zedelenmiş gibi saçma sapan şeyler söylüyor. Sen dünyada kaç ülkeyi gezdin de bunu konuşuyorsun. Sosyalist enternasyonal falan var ya oralara arada sırada bunları çağırıyorlar, orada itibar gördük zannediyorlar. Benim BM Genel Kurulu’nda konuşmalarımı saptıracak kadar yalana başvuruyor. Bu sene BM Genel Kurulu’nda nasıl bir konuşma yapacağım onu da bir izle.
iHANETLERiN iÇiNDE OLANLAR BEDELiNi DE AĞIR ÖDERLER
BAMBAŞKA BİR AK PARTİ: Bundan sonraki ilk seçimin 2023 Haziran ayında yapılacak. İnşallah 4 yıl sonraki seçimlerde milletimizin karşısına kurulduğu günkü heyecanıyla ve artık 22 yılı bulacak tecrübesiyle bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız. AK Parti’nin kapısının millete hizmete talip olan herkese sonuna kadar açık.Nöbeti devrede devrede bugünlere geldik. AK Parti’nin kapısından giren herkese bu yol sonuna kadar açıktır. Adeta AK Parti’de gözünü açan ve hayatının en verimli yıllarını bu çatı altında geçiren bir nesil siyasette yetiştirdik.
MECALİ OLMAYAN BAYRAĞI BIRAKMALI: Tüm teşkilat yöneticilerimize hatırlatmak istiyorum. Sizlerden hiç vakit kaybetmeden şehirlerinize döner dönmez hemen 2001’den bugüne kadar partimizde görev almış veya gönül vermiş her bir kardeşimize mutlaka ulaşmanızı istiyorum. Kendinde hamallığını üstlendiğimiz mukaddes yükü taşıma mecali bulamayan, kimseden ikaz beklemeden bayrağı derhal bir sonraki dava arkadaşına bırakmalıdır.
ŞERDE FREN HAYIRDA DESTEK: AK Parti, kurulduğu günden beri sözünün eri olmuş bir partidir. Bakın şu anda hemen inkara başladılar, birçok verdikleri söz şu anda sanki verilmemiş gibi konuşmaya başladılar. Sanki kasada ne var ne yok bunları bilmiyormuş gibi konuşmaya başladılar. Daha durun bakalım, önümüzde daha çok önemli süreç var, ne yapacağınızı, ne yaptıklarınızı hep göreceğiz. Ama şunu unutmayın ki AK Parti’nin belediye meclis üyeleri bulundukları her yerde denetim görevini en iyi şekilde yapacaklardır. AK Parti’nin parlamentoya getirmiş olduğu herhangi bir yasa tasarısını engellemek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Bu sizin için meşru ama yerel yönetimlerdeki bu duruş gayrı meşru... Nasıl bir anlayış bu? Onun için demokrasinin gereği neyse AK Parti’nin parlamentoda da belediye meclislerinde de mensupları, üyeleri bütün görevlerini milletin hayrına olacak şekilde devam ettirecektir. Bunun için de şerde fren ama hayırda destek. Yöntemimiz bu olacaktır. Bay Kemal’in işi sürekli yalan, başka işi yok. Bunlar konuşuyor olabilir ama bizim söylediklerimizi yapma mecburiyetimiz var.
KONGRE SÜRECİ SOHBAHARDA BAŞLAYACAK: Bazı teşkilatlarımızda tıkanmalar oluşmuşsa bununla yüzleşmekten de kaçınmayız. Amacımız bundan sonra da şahsiyetli, söyleyecek sözü olan kadrolarla AK Parti ailesini genişletmektir. Teşkilatlarımzıı siyaset yapım sürecinde daha aktif hale getireceğiz Geleneksel siyaset usullerine yeni yöntemler ekleyeceğiz. Biz bütün kararlarını istişareye dayalı olarak bir siyasi partiyiz. Sokağın havasını teşkilatlarımıza daha çok yansıtacağız. Olağan büyük kongre sürecimizi sonbaharda başlatacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Teşekkür ziyaretlerine başlayacağım. İllerde Rize, büyükşehirlerde Konya ile başlayacağım.
KAFANIZI TAKMAYIN, BİZ İŞİMİZE BAKALIM: Sağda solda pek çok dedikodu var. Hiç bunlara kafanızı takmayın, biz işimize bakalım. Birileri parti kuruyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın. Çok içimizden ayrılıp parti kuranları gördük. Şu anda sorsam adını sanını hatırlamazsınız. Bu işler böyledir. Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler.”
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