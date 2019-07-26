Terör koridorunu parçalayacağız

Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen 130. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, konuşmasında S-400, F-35, Doğu Akdeniz konularında dünyaya önemli mesajlar verirken, iç siyasette de kritik değerlendirmeler de bulundu.

KANDİL DİYE MESELE KALMAYACAK: Şimdiye kadar Gezi olaylarından 15 Temmuz ihanetine kadar milli bekamıza yönelik pek çok saldırıyı püskürttük. Fırat’ın doğusunda hala aynı gayret sürüyor. Ülkemize yönelik terör saldırılarının merkezi olan Kuzey Irak’ta Pençe 1 ve 2 operasyonlarıyla kalıcı çözümler bulmak gayretindeyiz. Bu harekatla Fırat’ın doğusundaki terör gruplarıyla Kuzey Irak’taki teröristlerin iletişimlerini kesmiş olacağız. Amacımız bir güvenlik hattı oluşturmaktır. Bunu başardığımızda Kandil diye bir meselemiz kalmayacaktır. Fırat’ın doğusundaki terör örgütleriyle Kuzey Irak’takilerin bağlantısını kesmiş olacağız. Erbil’deki konsolosluk görevlimize yapılan saldırı harekatın ne kadar gerekli olduğunun teyididir. Konsolosluk görevlimizin şehit edenlerin tamamını yakaladık. Başarılı bir operasyonla inlerinde etkisiz hale getirdik.

S-400’LERİ AKTİF KULLANACAĞIZ: Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400’ler konusunda ABD’nin aklı selimle harekat edeceğini umuyorum. S-400’ler gelmeye devam ediyor. Nisan 2020’de bu sistemleri aktif olarak kullanmaya başlayabileceğiz. F-35’den dışlanma teklifleri başta olmak üzere Türkiye’ye yöneltilen hiçbir tehdidin ülkemizin güvenlik tedbirlerinden alıkoyamayacağını ifade etmek isterim. Karada, denizde ve havada kendisinin ve dostlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek Türkiye’ye az kaldı. İnşallah birkaç yıl sonra bu konuda bambaşka bir Türkiye manzarası ile karşılaşacağız. Türkiye gemisinde delik, Türkiye kalesinde gedik açtırmayacağız.

AMBARGOLAR BİZİ DURDURAMAYACAK: ABD ile Suriye sınırları boyunca güvenli bölge oluşturmaya yönelik görüşmeler ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın Fırat’ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte gayretliyiz. Avrupa, ABD ambargoları bizi bu sorunu çözmekten alıkoyamayacaktır. Ne yapılması gerekiyorsa bunu yapıyoruz ve yapacağız. Bunun için de bir yerlerden izin almaya ihtiyacımız yok. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Kabadayılık yapan ya toprağın altına girecek, ya zillete teslim olacak. Suriye’nin kuzeyindeki aklı selim sahiplerine sesleniyorum gelin bu PYD denen işbirlikçi zalim örgütü bir an önce tasfiye edelim. Türkiye’de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizden 330 bini geri döndüler. Daha fazla Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönüşünü sağlamak için Münbiç ve Fırat’ın doğusunu süratle güvenli hale getirmek zorundayız.