Suriye'nin Halep kentindeki terör operasyonu başarıyla tamamlandı. DEM ve CHP "Kürt-Süryani katliamı var" diye tezviratlarda bulundu. Ama operasyon bittikten sonra bölgeyi geçici olarak terk eden Kürtler evlerine geri döndü. DEM ve CHP'nin "PYD ağzıyla" dolaşıma sokulan tezviratları gerçekmiş gibi anlatması bir hata gibi yorumlandı. DEM ve CHP'nin katliam var tezviratı gerçekler duvarına çarptı.

OPERASYON BİTTİ, KÜRTLER EVLERİNE GERİ DÖNÜYOR

Halep'teki bu otobüsler teröristleri üç mahalleden çıkardı. Fırat'ın doğusuna götürdü. Halep'te terör operasyonu bitti. Kürtler evlerine geri döndü. Suriye'de sivillerin yaşadıkları evlere, huzurlu bir mahalleye dönüş yapmasının şaşırtıcı olmadığı belirtildi.

ŞARA'DAN TÜM SURİYE'Yİ KUCAKLAMA POLİTİKASI

Suriye Cumhurbaşkanı Eş Şara ilk günden bu yana tüm Suriye'yi kucaklamaya çalışıyor. Demokratik, üniter bir Suriye inşa etmek için mücadele eden Şara, bu süreçte Türkiye'nin devlet tecrübesinden faydalanıyor.

"KATLİAM VAR" TEZVİRATLARI ÇÖKTÜ

Tüm bu sürecin ortaya koyduğu tek gerçekliğe rağmen DEM Parti ve CHP provokatif iddialarda bulundu.

DEM Parti'nin Melis'te eylem yaparak Halep'te "Kürt, Süryani katliamı var" tezviratlarını öne sürdü. DEM Parti'nin provokatif iddiaları çöktü.

Kürtlerin evlerine geri dönmesi, Halep Vali Yardımcısı Ferhad Khorto, Terör örgütü PYD'nin elebaşı Salih Müslim'in öz kuzeni Usame Müslim'in açıklamaları, DEM Parti ve CHP'nin iddialarını çürüttü.

Bir kez daha DEM'in peşine takılan CHP ise kendi siyasetini geliştiremediği için çuvalladı. Halep'e dönen sivillerin evlerine, sokaklarına kavuşması, CHP'nin ezberlerini de bozdu. CHP aynı söylemlere Lazkiye'deki isyan sırasında da sarılmış ama yine mahcup olmuştu. CHP, Suriye'de kardeşlik hukukunu tesis etmek için ortaya konulmuş iradeyi görmezden geldi.

"ONURLU BİR GELECEK BİZİ BEKLİYOR"

Türkiye'de eğitim gören Halep Vali Yardımcısı Ferhad Khorto, bu durumu 24'e nasıl anlattı. Suriye için kardeşlik mesajı veren Khorto, "Eşrefiye'deki bombalı tuzaklar temizlendi. Milletimiz arasında herhangi bir fark yok. Suriye toprağında tek bir milletiz geçmişimiz tek. Onurlu bir gelecek bizi bekliyor. YPG'nin temizlenmesiyle yeni bir mutluluğu yaşıyoruz. Suriye'nin tek bir rengi olsun. Biz hepimiz burada kardeşiz." dedi.

Özetle, Halep'te PYD'nin, DEM ve onun peşine takılan CHP'nin "katliam var" tezviratları çöktü. Bir kez daha Suriye ve Suriyeliler kazandı.

USAME MÜSLİM, PYD MASKESİNİ SÖKTÜ

Terör örgütü PYD'nin elebaşı Salih Müslim'in öz kuzeni olmasına karşın terör baskısı sebebiyle Halep'e sığınan Usame Müslim dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Suriye'deki gelişmelere ilişkin konuşan yeğeni Usame Müslim, "PKK, YPG, SDG'nin geçmişte Beşar Esed rejimiyle güçlü bir koordinasyon içinde oldular. Bu örgütler, Suriye'deki Kürtlerin yaşadığı bölgeleri demir yumrukla yönettiler. Kendilerine muhalif olan herkesi ya tutukladılar ya tasfiye ettiler. Biz Suriye devriminden yanayız, PKK, YPG ya da YPJ'den yana değiliz." dedi.