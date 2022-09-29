Terör örgütü paramparça oldu… Çarpıcı açıklama: MİT, PKK'yı en güçlü hissettikleri bölgelerde vurdu

Milli İstihbarat Teşkilatı peş peşe stratejik operasyonlar gerçekleştirdi. Son bir aylık dönem içerisinde 10'larca terörist etkisiz hale getirildi. Özellikle örgütün tepe yönetimini hedef alan operasyonlar icra eden MİT bu yolla sadece sahada temizlik yapmıyor, örgüte 'psikolojik operasyon' da çekiyor.



Terör örgütünün 'girilemez' sandığı bölgelerden biri olan Mahmur'dan iki teröristin sağ olarak Türkiye'ye getirilmesi yeni bir dönemin işaretiydi. Mahmur'a 'operasyon çekmek' Türkiye için stratejik bir zaferdi.

MEHMETÇİĞİN DEMİR YUMRUĞU PKK'NIN TEPESİNE İNDİ

Mehmetçiğin demir yumruğu PKK'nın tepesine yeniden indi. MİT, Suriye'nin kuzeyinde Afrin-Azez karayolu üzerinde düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/PYD mensubu Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen'i yakaladı.

SON ETKİSİZ HALE GETİRİLEN 3 İSİM

Yakalanan teröristlerden Çem Riha kod adlı Mehmet Kaykır, 2012'de PKK'ya katıldI, örgütün gençlik faaliyetlerinde yer aldı, İran'da da örgüt adına faaliyet yürüttü, son olarak Amanos saha yönetiminde sözde Dörtyol Sorumluluğunu üstlendi.

Adnan Piro kod adlı Ferhad Edemen ise 2010 yılında PKK'ya katıldığı. Zeytindalı Harekâtı öncesinde Amonoslar'da kurye ve muhabere sorumlusu olarak faaliyet gösterdi.

Bahtiyar kod Ozan Tunç 2014'te örgüte katıldı ve suikast eğitimi aldı, örgüt elebaşlarından Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in yakın korumalığını yapıyordu.

Bu operasyonlarla örgütün içerisinde esen korku rüzgarları fırtınaya dönüşüyor.

MİT ETKİ ODAKLI STRATEJİK HAMLELER GERÇEKLEŞTİRİYOR

Star Gazetesi'nden Sinem Karahan'a açıklamalarda bulanan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, operasyonların 'etki odaklı harekatlar' olduğunun altını çizerek, "Yani bu operasyonlar sadece sahada imha ile yetinmiyor, örgütün moral, motivasyon ve inancını da kırıyor" dedi.

EN GÜÇLÜ HİSSETİKLERİ YERDE İMHA OLDULAR

Peşi sıra gelen hamlelerin stratejik hale geldiğini ifade eden Ağar, "MİT, PKK'nın 200'e yakın lider kadrosunu, kendilerine en güçlü ve dokunulmaz hissettikleri bölgelerde etkisizleştirdi." şeklinde konuştu.

PKK'nın 'girilemez' sandıkları bölgelerde, Türkiye'nin bir cerrah hassasiyetiyle yürüttüğü operasyonlar örgüt içinde çok büyük bir kırılmanın fitilini ateşliyor.

DIŞARI ADAM ATARLARSA AVLANACAKLARINI BİLİYORLAR

Ağar, "Örgüt lider kadrosunda çok büyük bir gerginlik var, dışarı çıkamıyorlar. Adım attıkları anda avlanacaklarını biliyorlar." dedi.

Sözde lider kadrosu bir bir avlanırken örgüt kendi içinde de güvensizliğe düştü. Ağar, "Bu durum PKK örgüt yapısının, sözde alt-üst komuta zincirinin bozulmasına sebebiyet verdi. Şu an örgüt büyük bir sıkıntı içinde" şeklinde konuştu.

HER İSİM BİR LİSTE PARÇALIYOR

Mehmetçiğin etkisiz hale getirdiği her isimle, o teröristin bağlantıları, etki alanı ve emir komuta zincirini de kopardığını belirten Ağar, "Örgüt kaybedilenin yerine bir hamle yapana dek çok fazla vakit kaybediyor." ifadelerini kullandı.

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin ise gerçekleşen operasyonların perde arkasıyla ilgili, "Bölgeye gerçekleşen hamlelerin sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle verilmişti. Türkiye kapsamlı bir operasyona girmedi fakat PKK/PYD'nin sinir uçlarına oynamaya başladı" dedi.

MİT, örgüt için kritik nitelik taşıyan isim ve kadroları belirliyor. İstihbarat ağlarıyla tespit ediyor ve etkisiz hale getiriyor.

"Bu operasyonların devam edeceğini değerlendiriyorum" diyen Pekin, operasyonların ardından örgütün de atağa geçebileceği uyarısında bulundu.

Canlı bomba eylemleri ve nokta isimlere suikast girişimleri gibi saldırıların yaşanabileceği uyarısında bulunan Pekin sözlerini şöyle tamamlardı; Misillemelere karşı dikkatli olmak gerekir. Çünkü görülen o ki bu operasyonların çapı da genişleyecek. Bu PKK'yı daha da köşeye sıkıştıracak.

Star Gazetesi