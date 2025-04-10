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Politika

Terör örgütü PKK ne zaman silah bırakacak? AK Partili Ala tarih verdi

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin 'Nisan sonu önemli bir adım görmeyi ümit ediyoruz.' açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ10 Nisan 2025 Perşembe 11:48 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK ne zaman silah bırakacak? AK Partili Ala tarih verdi
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, NTV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ala'nın açıklamalarından satır başları:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sorunun çözümü konusunda irade ortaya koydu. Biz ihtiyatlı bir dille meselelere vaziyet ediyoruz. Terörsüz Türkiye süreci, bizim öngördüğümüz biçimde devam ediyor. Bir aksama, duraksama yok. Öyle düşünüyorum ki sonuç almaya doğru emin adımlarla ilerliyoruz.

"KISA SÜREDE TAKVİM ORTAYA ÇIKMALI"

Geldiğimiz bu aşamadan sonraki adım terör örgütünün kongresini yapıp, kendisini feshetmesidir. Kısa zamanda, çok uzun olmayan bir vadede bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Kısa zamanda bir takvim ortaya çıkmalı. Uzadıkça provok

"SÜREÇ GEREKTİĞİ GİBİ YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Eleştirileri yapanlar bilgi eksikliğinden yapıyor. Bu meseleler sürekli kamuoyunda konuşularak çözülmez. Kamuoyunun onayı alınır, rızası alınır ama görüşmeler, alınacak tedbirler kendi mecrasında ilerler ve sonuç kamuoyuyla paylaşılır. Devletin gizli yürütmesi gereken işleri vardır. Bu konuda biz hem AK Parti hükümetleri olarak hem de Türkiye Cumhuriyeti olarak yeterince tecrübeye sahibiz. Tereddüte mahal yoktur, süreç gerektiği gibi yürütülmektedir.

EKREM İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI

Bir tane sayabileceğimiz büyük bir yatırım, proje yok. Bu başka bir konu ama burada bir başsavcılık soruşturma yürütüyor. Bunun adını doğru koymak lazım. Bunun adı yolsuzluk soruşturmasıdır. Bütün yapılan çığırtkanlıklar, bunun yolsuzluk soruşturması olduğunu gizlemeye yönelik çabalar. Bu bir sonuç getirmez. Burada önemli olan milletin emanet ettiği bütçelerin milletin hizmetine yönelik kullanılmasıdır.

"HATALARI ÜST ÜSTE YAPTILAR"

CHP Genel Başkanı, boykot çağrısı yapıyor, milleti sokağa çağırıyor. Demokratik hak mücadelesi olur o zaman anlarsınız ama ortada bir yolsuzluk soruşturması var. Boykot çağrısı ne zaman yapılıyor? İnanılmaz hataları üst üste yaptılar. Ticaret savaşlarının yaşandığı dönemde Türkiye'nin alması gereken tedbirler var. Ana muhalefet partisi genel başkanı alternatif politikalar ortaya koymuyor.

ÖZGÜR ÖZEL'İN "CUNTA" SÖZLERİ

Dünyaya Türkiye'yi şikayet ediyorsunuz, ekonomisini baltalamak için açık çağrılar yapıyorsunuz, yetmiyor dönüyorsunuz kendi partinizin durumunu kurtarmak için yurt dışından yardım talep etti. Kendi durumlarına yardım edecek taleplerde bulundu. Ana muhalefet partisi, aktivist gibi davranamaz.

Cunta diyor... Kime diyor; darbelerle, muhtıralarla mücadele ederek ve her birini sandığa gömerek, 22 yıldır iktidarda, Türkiye'nin AB müzakerelerine imzayı atmış, bu kadar reformunu yapmış bir partiye diyor. Bunun ciddiye alınır bir tarafı yok."

  • Terörsüz Türkiye
  • AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala

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