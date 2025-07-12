AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın en büyük projesidir ve ülkemizi küresel bir güç yapma mücadelesinin en somut sonuçlarından biridir." ifadelerini kullandı.

Yayman, sosyal medya hesabından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yayman, konuyu yıllarca yakından takip eden, düşündüklerini "Türkiye'nin Kürt Sorunu Hafızası" adıyla kitaba döken ve "Akil İnsanlar" heyetinde yer alan biri olarak "Terörsüz Türkiye" sürecini içtenlikle desteklediğini belirtti.

"BU BÜYÜK YÜRÜYÜŞÜN KAZANANI MİLLETİMİZ OLACAKTIR"

Terörsüz Türkiye'de yeni aşama: 3 ay içinde boşaltılacak Türkiye'nin terörle mücadelede tarihi bir eşiği daha geride bıraktığını aktaran Yayman, "Silahların imha ve teslim sürecinin başlaması, devletimizin yıllardır sürdürdüğü büyük mücadelenin bir neticesidir. Bugünlere; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin güçlü çağrısıyla gelinmiştir. Aziz Milletimizin desteği ve duası sürecin sigortasıdır." ifadelerini kullandı.

Yayman, yaşananların ülkede ve bölgede huzur ile güven atmosferinin oluşmasını sağlayacağını belirterek, "Tarihsel bir hakikat olarak şunu açıklıkla söyleyebiliriz; artık yeni bir dönemin kapısı açılmıştır. Bu yalnızca bir güvenlik meselesi değil; aynı zamanda demokrasi, hukuk, kardeşlik ve toplumsal barış adına atılmış kıymetli olduğu kadar tarihsel bir adımdır." değerlendirmesini yaptı.

Terörsüz Türkiye'de tarihi gün... Terör örgütü PKK silah bıraktı Sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanması, sadece güvenlik kurumlarının değil; siyaset kurumlarının, sivil toplumun ve milletin ortak sorumluluğu olduğunu aktaran Yayman, şunları kaydetti:

"Herkesin taşıdığı yük, geleceğe bırakacağımız mirasın da şekillendiricisi olacaktır. Şehitlerimizin fedakarlığına ve gazilerimizin emanetine bağlı kalarak; terörün her türlüsünün tasfiyesi, milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için vazgeçmeden çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye, artık terör prangasını çözen; kardeşliğe, kalkınmaya ve kalıcı barışa yönelen bir ülkedir. Bu büyük yürüyüşün kazananı milletimiz olacaktır. Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın en büyük projesi ve ülkemizi küresel bir güç yapma mücadelesinin bir sonucudur. Türkiye Cumhuriyeti, ikinci yüz yılına yaraşır bir 'Duygudaşlık-Kaderdaşlık-Tarihdaslık ve Yurttaşlık' anlayışıyla taçlandırmaktadır."

Dünya basını terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını böyle duyurdu