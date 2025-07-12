İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2025 Cumartesi / 17 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,1901
  • EURO
    47,1146
  • ALTIN
    4335.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Terör örgütü PKK silah bıraktı... AK Partili Yayman: Kazanan Türkiye olacak!
Politika

Terör örgütü PKK silah bıraktı... AK Partili Yayman: Kazanan Türkiye olacak!

Terör örgütü PKK'nın fesih kararı almasının ardından bir grup teröristin silahlarını bırakması üzerine açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 'Kazanan Türkiye olacak' dedi. AK Partili Yayman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Terörsüz Türkiye, Türkiye yüzyılının en büyük projesi ve ülkemizi küresel bir güç yapma mücadelesinin bir sonucudur.' ifadelerini kullandı.

AA12 Temmuz 2025 Cumartesi 09:59 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK silah bıraktı... AK Partili Yayman: Kazanan Türkiye olacak!
ABONE OL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın en büyük projesidir ve ülkemizi küresel bir güç yapma mücadelesinin en somut sonuçlarından biridir." ifadelerini kullandı.

Yayman, sosyal medya hesabından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yayman, konuyu yıllarca yakından takip eden, düşündüklerini "Türkiye'nin Kürt Sorunu Hafızası" adıyla kitaba döken ve "Akil İnsanlar" heyetinde yer alan biri olarak "Terörsüz Türkiye" sürecini içtenlikle desteklediğini belirtti.

Terörsüz Türkiye'de yeni aşama: 3 ay içinde boşaltılacak

Türkiye'nin terörle mücadelede tarihi bir eşiği daha geride bıraktığını aktaran Yayman, "Silahların imha ve teslim sürecinin başlaması, devletimizin yıllardır sürdürdüğü büyük mücadelenin bir neticesidir. Bugünlere; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin güçlü çağrısıyla gelinmiştir. Aziz Milletimizin desteği ve duası sürecin sigortasıdır." ifadelerini kullandı.

"BU BÜYÜK YÜRÜYÜŞÜN KAZANANI MİLLETİMİZ OLACAKTIR"

Yayman, yaşananların ülkede ve bölgede huzur ile güven atmosferinin oluşmasını sağlayacağını belirterek, "Tarihsel bir hakikat olarak şunu açıklıkla söyleyebiliriz; artık yeni bir dönemin kapısı açılmıştır. Bu yalnızca bir güvenlik meselesi değil; aynı zamanda demokrasi, hukuk, kardeşlik ve toplumsal barış adına atılmış kıymetli olduğu kadar tarihsel bir adımdır." değerlendirmesini yaptı.

Terörsüz Türkiye'de tarihi gün... Terör örgütü PKK silah bıraktı

Sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanması, sadece güvenlik kurumlarının değil; siyaset kurumlarının, sivil toplumun ve milletin ortak sorumluluğu olduğunu aktaran Yayman, şunları kaydetti:

"Herkesin taşıdığı yük, geleceğe bırakacağımız mirasın da şekillendiricisi olacaktır. Şehitlerimizin fedakarlığına ve gazilerimizin emanetine bağlı kalarak; terörün her türlüsünün tasfiyesi, milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için vazgeçmeden çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye, artık terör prangasını çözen; kardeşliğe, kalkınmaya ve kalıcı barışa yönelen bir ülkedir. Bu büyük yürüyüşün kazananı milletimiz olacaktır. Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın en büyük projesi ve ülkemizi küresel bir güç yapma mücadelesinin bir sonucudur. Türkiye Cumhuriyeti, ikinci yüz yılına yaraşır bir 'Duygudaşlık-Kaderdaşlık-Tarihdaslık ve Yurttaşlık' anlayışıyla taçlandırmaktadır."

Dünya basını terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını böyle duyurdu
  • ak parti
  • terörsüz türkiye
  • türkiye yüzyılı

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.