Terör örgütü PKK/KCK sanığına hapis cezası

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Murat Küçükdağ ve avukatı katıldı. Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Küçükdağ, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmadığını belirterek, ''Yasa dışı eylemlere hayatım boyunca sadece bir defa katıldım. O dönemde çocuktum. Bundan dolayı da çok pişman oldum. Kimseye zarar vermedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' ifadesini kullandı. Cumhuriyet savcısı ise esasa ilişkin mütalaasında dava dosyasındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanığın üzerine atılı "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti de sanığa "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.