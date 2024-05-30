ekranların yayınlanan '' programında, ABD ile Rusya'nın Suriye'deki gizli anlaşmaları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Suriye'de ABD ve Rusya arasında açıklanmamış örtülü bir anlaşmanın olduğunu belirten Acet, "Fırat'ın doğusu ABD'nin, batısı da Rusya'nın. Bunu çeşit dönemlerde çeşitli açıklamalarda ispatını da gördük. Mesela 2018'deki Afrin harekatında Amerikalılar 'orası bizim ilgi sahamızda değil' açıklamasında bulunmuştu. Bu mesela Rusya ile Amerika arasında Suriye'de örtülü bir paylaşım olduğunu ortaya koymuştu." şeklinde konuştu.

Terör örgütü YPG/PKK'nın bölgede yapacağı sözde seçimlere de değinen Acet, "Amerika'da yapılacak seçimlerin de örgütün böyle bir hamle yapmasında etkili olduğunu düşünüyorum. 2016-2020 yılları arasında Amerika'yı yöneten Trump birkaç kere Suriye'den asker çekme kararı vermişti. Trump'ın sürekli olarak bir Orta Doğu tepkisi sürekli vardı ve bu tavrını sürekli olarak korudu. Trump'ın Suriye'deki ABD'nin varlığını anlamsız gören bir yaklaşımı vardı. Trump anketlerde şu an önde durumda. Eğer seçimleri Trump kazanırsa bu Suriye'deki PKK için iyi bir haber değil." ifadelerini kullandı.