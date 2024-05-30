İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2024 Cuma / 22 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2269
  • EURO
    35,1926
  • ALTIN
    2426.82
  • BIST100
    10481.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • ABD-Rusya kirli pazarlığı canlı yayında anlattı: Örtülü paylaşım olduğunun kanıtı
Politika

ABD-Rusya kirli pazarlığı canlı yayında anlattı: Örtülü paylaşım olduğunun kanıtı

Haber 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, 24 TV'de canlı yayınlanan 'Temsil Heyeti' programında Suriye'deki ABD ve Rusya'nın gizli anlaşmalarını tek tek anlattı. Acet, 'Suriye'de ABD ve Rusya arasında açıklanmamış örtülü bir anlaşma var. Fırat'ın doğusu ABD'nin nüfuz sahası, batısı da Rusya'nın. Afrin Harekatında Amerikalılar 'orası bizim ilgi sahamızda değil' açıklamasında bulunmuştu. Bu mesela Rusya ile Amerika arasında Suriye'de örtülü bir paylaşım olduğunu ortaya koymuştu.' dedi.

30 Mayıs 2024 Perşembe 23:35 - Güncelleme:
ABD-Rusya kirli pazarlığı canlı yayında anlattı: Örtülü paylaşım olduğunun kanıtı
ABONE OL
24 TV ekranların yayınlanan 'Temsil Heyeti' programında Haber 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, ABD ile Rusya'nın Suriye'deki gizli anlaşmaları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "ABD VE RUSYA ARASINDA SURİYE'DE ÖRTÜLÜ BİR ANLAŞMA VAR"

Suriye'de ABD ve Rusya arasında açıklanmamış örtülü bir anlaşmanın olduğunu belirten Acet, "Fırat'ın doğusu ABD'nin, batısı da Rusya'nın. Bunu çeşit dönemlerde çeşitli açıklamalarda ispatını da gördük. Mesela 2018'deki Afrin harekatında Amerikalılar 'orası bizim ilgi sahamızda değil' açıklamasında bulunmuştu. Bu mesela Rusya ile Amerika arasında Suriye'de örtülü bir paylaşım olduğunu ortaya koymuştu." şeklinde konuştu.

"SEÇİMLERİ TRUMP KAZANIRSA BU SURİYE'DEKİ PKK İÇİN İYİ BİR HABER DEĞİL"

Terör örgütü YPG/PKK'nın bölgede yapacağı sözde seçimlere de değinen Acet, "Amerika'da yapılacak seçimlerin de örgütün böyle bir hamle yapmasında etkili olduğunu düşünüyorum. 2016-2020 yılları arasında Amerika'yı yöneten Trump birkaç kere Suriye'den asker çekme kararı vermişti. Trump'ın sürekli olarak bir Orta Doğu tepkisi sürekli vardı ve bu tavrını sürekli olarak korudu. Trump'ın Suriye'deki ABD'nin varlığını anlamsız gören bir yaklaşımı vardı. Trump anketlerde şu an önde durumda. Eğer seçimleri Trump kazanırsa bu Suriye'deki PKK için iyi bir haber değil." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.