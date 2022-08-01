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Politika

Terör örgütünde büyük çöküş... Bakan Akar: Gelen istihbarat bilgilerine göre...

Terörle mücadeleye ilişkin açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, '1 Ocak 2022'den itibaren 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Gelen istihbarat bilgilerine göre terör örgütünde ciddi bir çöküş sözkonusu, çaresizler. Teröristlerin hiçbiri güvende değil, enselerindeyiz' dedi.

1 Ağustos 2022 Pazartesi 10:36 - Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"(Tahıl yüklü ilk geminin Odessa Limanı'ndan ayrılması) Bundan sonraki gemiler de benzer şekilde herhangi bir aksaklık çıkmadan devam edecek."

"(Odessa Limanı'ndan ayrılan ilk gemi) Yarın 15.00 civarında İstanbul Boğazı açıklarında bulunacak, demirlemesine müteakip müşterek heyet kontrol edecek"

"Bu konuda çözüme dahil olunması çok önemli. 25 milyon ton tahıldan bahsediyoruz"

"(Küresel gıda sorunu) Göçü de tetikleyebilecek noktada. Afrika'dan Avrupa'ya ve Türkiye'ye ciddi göç dalgasını beraberinde getirebilir. Çözüme gidiyor olması önemli."

"Rusya'nın limanlarında da gıda ve çeşitli kimyasallar var. Bunların nakli bizim çalışmamızın dışında ayrı bir konu ama bir katkımız olursa Türkiye olarak memnuniyet duyarız"

"(Terörle mücadele operasyonları) 1 Ocak 2022'den itibaren 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  • Tahıl
  • Rusya

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