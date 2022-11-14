Terör saldırısına karşı ortak bildiri: Bu karanlığı çok iyi tanıyoruz

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim İstiklal Caddesi'nde dün akşam bombalı bir saldırı meydana geldi. Saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralanmıştı.
Bombayı, Suriye uyruklu Ahlam Albashır isimli kadın teröristin bıraktığı belirlendi. Terörist, PKK/YPG bağlantısını itiraf etti.
İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısına tepki yağdı.
Aralarında Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'ın da yer aldığı çok sayıda gazeteci ve akademisyen, İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen alçak terör saldırısını ortak bildiri ile kınadı.
Bildiride şu ifadeler kullanıldı:
"İstiklâl Caddesi'nde sivilleri hedef alan terör saldırısı, PKK ve destekçilerinin zavallılığını ve acizliğini bir kez daha göstermiştir. Bir çocuğun katledilmesinden medet uman bu karanlığı çok iyi tanıyoruz.
Tıpkı Türkiye Cumhuriyeti'nin terör ve yandaşlarına karşı kararlılığını ve milletimizin ferasetini çok iyi bildiğimiz gibi. Bugün her zaman olduğu gibi terör örgütlerine karşı duruşumuz aynı yerde.
İktidar ve güç hırsıyla terör örgütüyle el ele tutuşanlara, terör saldırılarına süslü ve gösterişli söylemleriyle destek olanlara, Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı iftiraları iştahla alkışlayanlara karşı Ecrin'in, Eren'in, Aybüke'nin, Oğuz Kağan'ın, Yasin'in yanında duruyoruz."
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